Ушел от жены ради 18-летней студентки и воспитывает сына Мавроди: личная жизнь Олега Газманова. Почему ему несколько раз отказывали в свадьбе?
Олег Газманов более 30 лет счастлив в браке с Мариной Муравьевой, однако путь к семейному счастью оказался непростым. До встречи с нынешней супругой певец был женат на Ирине, с которой прожил около 20 лет и воспитал сына Родиона. Как развивались отношения Газманова с первой женой, почему распался их брак и как началась история любви с Мариной Муравьевой — в материале «Радио 1».
Первая жена Олега ГазмановаС первой супругой Ириной Олег Газманов познакомился еще во время учебы в Калининграде. Девушка получила образование химика, а в 1975 году вышла замуж за будущего артиста. После рождения сына Родиона Ирина оставила карьеру и сосредоточилась на семье.
Через два года после рождения мальчика Газманов перевез жену и сына в Москву. Там он начал активно развивать музыкальную карьеру. Ирина занималась домом, поддерживала мужа и позже радовалась успехам сына, который также выбрал музыку.
Супруги прожили вместе около 20 лет. Их семейная жизнь закончилась после того, как Олег Газманов встретил другую женщину и понял, что его чувства к ней оказались серьезными.
«Я влюбился. Продолжалось это какое-то время, а потом стало невозможно уже. И так получилось, что все, что я к этому моменту заработал, оставил и ушел. Так получилось в моей жизни. Это все равно боль, все равно по живому», — рассказывал певец.
Как Олег Газманов познакомился с Мариной МуравьевойБудущую вторую супругу Марину Муравьеву Газманов впервые увидел во время гастролей в Воронеже. Девушке тогда было 18 лет, она жила и училась в городе. Артист сразу обратил на нее внимание, а вскоре обстоятельства несколько раз свели их вместе.
Газманов решил пригласить Марину на свой концерт, но лично подойти к девушке не осмелился. Вместо себя он отправил барабанщика. Однако тот вернулся с неожиданным ответом: Муравьева отказалась, поскольку уже собиралась на выставку и не хотела менять свои планы.
Тогда Газманов сам отправился в музей и еще раз предложил девушке пойти на его концерт. На этот раз Марина согласилась. Правда, выступление артиста ее не впечатлило, поэтому знакомство не получило продолжения.
Их история могла закончиться уже тогда, но спустя некоторое время они вновь встретились в Москве. Марина приехала в столицу к сестре и случайно увидела Газманова. Певец снова начал ухаживать за девушкой, однако их роман продлился недолго.
Муравьева не могла принять тот факт, что Олег остается женатым мужчиной. Она решила сосредоточиться на учебе, поступила на экономический факультет и после получения образования начала строить карьеру.
Марина Муравьева и ее первый брак с Вячеславом МавродиОчередной профессиональный проект познакомил Марину Муравьеву с братьями Мавроди. Девушка влюбилась в Вячеслава Мавроди, который вскоре сделал ей предложение. Девушка согласилась выйти за него замуж, а после свадьбы узнала, что ждет ребенка.
Однако семейная жизнь быстро столкнулась с серьезными проблемами. Бизнесменов арестовали, им грозили длительные тюремные сроки. Вячеслав понимал, что сложившаяся ситуация может разрушить жизнь молодой супруги, поэтому предложил ей развестись.
Сначала она не хотела соглашаться, но позднее все же подписала документы, так как прежде всего переживала за судьбу будущего ребенка. Тогда Муравьева еще не знала, что в дальнейшем ее сына будет воспитывать Олег Газманов.
Развод Олега Газманова и ИриныГазманов все это время не забывал Марину и продолжал испытывать к ней чувства. Когда певец понял, что его отношения с Муравьевой перестали быть мимолетным увлечением, он честно рассказал обо всем первой супруге и попросил ее расторгнуть брак.
Сыну Газманова Родиону тогда было всего 12 лет. Развод родителей стал для него тяжелым испытанием.
«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь, что случилось, то случилось», — говорил Родион Газманов.Олег знал, что бывшая жена тяжело переживает развод, и испытывал чувство вины. Чтобы поддержать Ирину, он ежемесячно отправлял ей по три тысячи долларов.
«Я 25 лет обеспечивал бывшую жену. Не мог допустить, чтобы она жила в нищете. Она мать моего ребенка, я ей помогал», — объяснял артист.
Олег Газманов стал отцом ФилиппаПосле развода жизнь Олега Газманова и Марины Муравьевой постепенно сложилась как семейная. Когда Марина родила сына Филиппа, именно Газманов приехал за ней в роддом. После этого певец заявил, что больше не намерен расставаться с возлюбленной.
Олег принял Филиппа как родного сына и дал ему свою фамилию. Артист хотел официально оформить отношения с Мариной и неоднократно делал ей предложение, однако Муравьева каждый раз отказывалась.
Марина считала, что штамп в паспорте ничего не меняет, поэтому не видела необходимости устраивать свадьбу. В итоге она согласилась выйти за Газманова замуж, когда уже ждала их общую дочь Марианну. Девочка родилась в 2003 году.
Свадьба Олега Газманова и Марины МуравьевойПо словам Марины Муравьевой, предложение руки и сердца Газманов сделал ей во время отдыха на Мальдивах. Певец вновь предложил ей стать его женой, и на этот раз она согласилась, но поставила условие: за свадебным платьем она должна была отправиться в Париж.
«И вот когда во время отдыха на Мальдивах Олег в очередной раз сделал мне предложение, я ответила: "Хорошо. Но тогда мне придется слетать в Париж за платьем". А про себя думаю: "Помечтаем, вернемся домой — и все утихнет". И тут он обнимает меня, смотрит в глаза и говорит: "Слушай внимательно. Мы поженимся, когда ты будешь беременна нашей девочкой, и платье у тебя будет обычное, в рюшку, но ты останешься довольна". Удивительное дело: забеременела я в ту же ночь, уже чуть не с утра у меня начался токсикоз, и я почувствовала, что у нас будет ребенок. Дети ведь появляются тогда, когда кто-то из родителей к этому полностью готов. А мы оба были готовы…» — вспоминала Муравьева.Свадебная церемония запомнилась еще одним эпизодом. Когда ведущий задал Газманову вопрос о согласии на брак, артист неожиданно сделал продолжительную паузу и не сразу ответил. Так певец решил отомстить невесте за годы, которые она заставила его ждать согласия на свадьбу. Позже этот момент стал одной из семейных шуток супругов.
Дети Олега Газманова и Марины МуравьевойОтношения Олега Газманова и Марины Муравьевой со временем переросли в крепкую семью. Пара не раз говорила о взаимопонимании и сохранении близости спустя годы совместной жизни.
Старший сын Газманова Родион сначала занимался бизнесом, но позднее все же выбрал путь отца и связал жизнь с музыкой. В дальнейшем он также заинтересовался политикой и стал депутатом Московской городской думы.
Филипп Газманов занялся предпринимательством и основал цифровой сервис Fura. Несколько лет назад он сменил фамилию. Это решение связывали с желанием избежать санкционных ограничений, которые могли возникнуть из-за родства с Олегом Газмановым.
Младшая дочь Олега Газманова и Марины Муравьевой Марианна окончила факультет международного бизнеса. Позже девушка вышла замуж. Олег Газманов лично участвовал в подготовке свадьбы дочери и выступил на торжестве.