17 августа 2026, 13:39

Олег Газманов (фото: Instagram* / oleggazmanov)

Олег Газманов более 30 лет счастлив в браке с Мариной Муравьевой, однако путь к семейному счастью оказался непростым. До встречи с нынешней супругой певец был женат на Ирине, с которой прожил около 20 лет и воспитал сына Родиона. Как развивались отношения Газманова с первой женой, почему распался их брак и как началась история любви с Мариной Муравьевой — в материале «Радио 1».





Содержание Первая жена Олега Газманова Как Олег Газманов познакомился с Мариной Муравьевой Марина Муравьева и ее первый брак с Вячеславом Мавроди Развод Олега Газманова и Ирины Олег Газманов стал отцом Филиппа Свадьба Олега Газманова и Марины Муравьевой Дети Олега Газманова и Марины Муравьевой

Первая жена Олега Газманова

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / oleggazmanov)

«Я влюбился. Продолжалось это какое-то время, а потом стало невозможно уже. И так получилось, что все, что я к этому моменту заработал, оставил и ушел. Так получилось в моей жизни. Это все равно боль, все равно по живому», — рассказывал певец.

Как Олег Газманов познакомился с Мариной Муравьевой

Олег Газманов и Марина Муравьева (фото: Instagram* / oleggazmanov)

Марина Муравьева и ее первый брак с Вячеславом Мавроди

Развод Олега Газманова и Ирины

Олег Газманов и Марина Муравьева (фото: Instagram* / oleggazmanov)

«Папа встретил другую женщину и по этой причине принял решение уйти из семьи. Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь, что случилось, то случилось», — говорил Родион Газманов.

«Я 25 лет обеспечивал бывшую жену. Не мог допустить, чтобы она жила в нищете. Она мать моего ребенка, я ей помогал», — объяснял артист.

Олег Газманов стал отцом Филиппа

Олег Газманов и Марина Муравьева (фото: Instagram* / oleggazmanov)

Свадьба Олега Газманова и Марины Муравьевой

«И вот когда во время отдыха на Мальдивах Олег в очередной раз сделал мне предложение, я ответила: "Хорошо. Но тогда мне придется слетать в Париж за платьем". А про себя думаю: "Помечтаем, вернемся домой — и все утихнет". И тут он обнимает меня, смотрит в глаза и говорит: "Слушай внимательно. Мы поженимся, когда ты будешь беременна нашей девочкой, и платье у тебя будет обычное, в рюшку, но ты останешься довольна". Удивительное дело: забеременела я в ту же ночь, уже чуть не с утра у меня начался токсикоз, и я почувствовала, что у нас будет ребенок. Дети ведь появляются тогда, когда кто-то из родителей к этому полностью готов. А мы оба были готовы…» — вспоминала Муравьева.

Дети Олега Газманова и Марины Муравьевой