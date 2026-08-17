Звезда «Сумерек» спустя годы сделала выбор между Эдвардом и Джейкобом
Кристен Стюарт не стала выбирать между Эдвардом и Джейкобом из «Сумерек»
Актриса Кристен Стюарт спустя почти 20 лет после выхода первой части «Сумерек» наконец ответила на извечный вопрос поклонников саги: кого бы она выбрала для своей героини Беллы Свон — вампира Эдварда Каллена или оборотня Джейкоба Блэка. Звезда поделилась своими мыслями в интервью Condé Nast Traveler.
Когда Стюарт спросили, к какой из двух враждующих фанатских команд она себя относит, актриса фактически осталась нейтральной.
«Вот представьте, если бы я сказала: «Я действительно как следует все обдумала и в итоге выбрала сторону «мне плевать», — с иронией сказала она.Первая часть киносерии «Сумерки» вышла на экраны в ноябре 2008 года. Режиссером картины стала Кэтрин Хардвик, а главные роли исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Фильм, снятый одноименному роману писательницы Стефани Майер, собрал в мировом прокате более 393 миллионов долларов.