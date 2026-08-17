Звезда «Сумерек» спустя годы сделала выбор между Эдвардом и Джейкобом

17 августа 2026, 04:59

Кристен Стюарт не стала выбирать между Эдвардом и Джейкобом из «Сумерек»

Кристен Стюарт (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Актриса Кристен Стюарт спустя почти 20 лет после выхода первой части «Сумерек» наконец ответила на извечный вопрос поклонников саги: кого бы она выбрала для своей героини Беллы Свон — вампира Эдварда Каллена или оборотня Джейкоба Блэка. Звезда поделилась своими мыслями в интервью Condé Nast Traveler.





Когда Стюарт спросили, к какой из двух враждующих фанатских команд она себя относит, актриса фактически осталась нейтральной.

«Вот представьте, если бы я сказала: «Я действительно как следует все обдумала и в итоге выбрала сторону «мне плевать», — с иронией сказала она.