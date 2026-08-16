Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась фигурой после похудения — фото
Актриса Надежда Ангарская показала похудевшую фигуру
Надежда Ангарская, известная по участию в юмористическом шоу Comedy Woman, долгие годы пыталась справиться с проблемой лишнего веса, который в определенный момент достигал отметки в 130 килограммов. Однако в последнее время артистке удалось достичь впечатляющих результатов — она похудела на 30.
Звезда наглядно продемонстрировала свой прогресс, сравнив прежнюю одежду, ставшую ей слишком велика, с нынешними нарядами. В эмоциональном обращении Ангарская поделилась размышлениями о своем пути к стройности и подчеркнула личную ответственность за все события в жизни.
«Многие перекладывают ответственность за свои неудачи на других. Например, за несчастливую семейную жизнь, за не то образование, за город, в котором живут, за неудачи в карьере, в том числе ответственность за здоровье... В частности, на близких, которые были рядом и не видели чего-то. Но я всегда говорю, что я никого в своей жизни не могу винить за свои неудачи, за свои тяжелые личные отношения, за взлеты и падения. Я принимаю решения сама, чему я очень рада», — заявила Надежда.
При этом артистка отметила, что внимательно прислушивается к советам друзей и рекомендациям врачей, однако финальный выбор всегда остается за ней. Она также выразила благодарность близким за всю поддержку и позитивные перемены в своей судьбе.
Ангарская добавила, что признательна эндокринологам, которые идут в ногу со временем и назначают эффективное лечение ожирения с применением современных препаратов. Она поблагодарила всех, кто дочитал её пост до конца, и подчеркнула, что скептикам в её истории не место. Артистка также сообщила, что продолжает двигаться к поставленной цели и выразила надежду, что уже в скором времени поклонники увидят её в новом размере.