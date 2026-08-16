Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась фигурой после похудения — фото

16 августа 2026, 20:42

Актриса Надежда Ангарская показала похудевшую фигуру

Надежда Ангарская (Фото: Instagram*/nadezhdaanga)

Надежда Ангарская, известная по участию в юмористическом шоу Comedy Woman, долгие годы пыталась справиться с проблемой лишнего веса, который в определенный момент достигал отметки в 130 килограммов. Однако в последнее время артистке удалось достичь впечатляющих результатов — она похудела на 30.





Звезда наглядно продемонстрировала свой прогресс, сравнив прежнюю одежду, ставшую ей слишком велика, с нынешними нарядами. В эмоциональном обращении Ангарская поделилась размышлениями о своем пути к стройности и подчеркнула личную ответственность за все события в жизни.





«Многие перекладывают ответственность за свои неудачи на других. Например, за несчастливую семейную жизнь, за не то образование, за город, в котором живут, за неудачи в карьере, в том числе ответственность за здоровье... В частности, на близких, которые были рядом и не видели чего-то. Но я всегда говорю, что я никого в своей жизни не могу винить за свои неудачи, за свои тяжелые личные отношения, за взлеты и падения. Я принимаю решения сама, чему я очень рада», — заявила Надежда.