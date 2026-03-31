Рождение сына в 42 года, потеря пасынка и смерть Волчек: как Ольга Дроздова пережила трагедии и почему редко появляется на публике?
Ольга Дроздова — одна из самых ярких и талантливых актрис российского театра и кино. Всенародную любовь она завоевала благодаря ролям в культовых фильмах и сериалах, среди которых особое место занимает криминальная драма «Бандитский Петербург». Помимо успешной карьеры, её жизнь полна личных побед и трагедий. 1 апреля актриса отмечает свой 61-й день рождения. «Радио 1» расскажет о её творческом пути и трагических событиях.
Биография Ольги Дроздовой: детство и юностьБудущая актриса родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка. Её отец, Борис Дроздов, был капитаном дальнего плавания и происходил из обедневшего дворянского рода, а мать Мария имела цыганские корни.
После смерти отца семья оказалась в сложном положении. 15-летняя Ольга помогала матери: мыла полы, ухаживала за растениями, а её первая запись в трудовой книжке значилась как «рабочий-озеленитель». Однако, несмотря на трудности, она окончила школу с золотой медалью.
Сначала Дроздова поступила во Владивостокский институт искусств, но вскоре забрала документы и отправилась в Свердловск, где с первой попытки поступила в театральный ВУЗ. Там же началась её кинематографическая карьера, но вскоре амбициозная студентка поняла, что хочет большего, и перебралась в Москву. В Театральное училище имени Щепкина она поступила без труда, и этот шаг стал решающим в её судьбе.
Начало карьеры и работа в «Современнике»Уже к окончанию училища Дроздова получила предложения сразу от нескольких театров. Её выбор пал на легендарный «Современник», где она быстро стала одной из ведущих актрис. На сцене театра она исполнила главные роли в спектаклях «Три сестры», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы», «Вишнёвый сад». В 2019 году, после смерти художественного руководителя театра Галины Волчек, Ольга ещё некоторое время оставалась в труппе, но позже решила уйти из театра.
Кинематографический успех Дроздовой и «Бандитский Петербург»В кино Дроздова дебютировала в 1985 году в фильме «Лиха беда начало», а первую популярность ей принесла приключенческая мелодрама «Алиса и Букинист» (1992), где её партнёром стал Дмитрий Певцов.
Настоящий прорыв в карьере актрисы произошёл после выхода сериала «Бандитский Петербург-2», где она также сыграла в дуэте с Певцовым. Изначально Ольга сомневалась, стоит ли сниматься в криминальной драме, но, прочитав сценарий, согласилась. Эта роль принесла ей всенародную известность и стала одной из самых запоминающихся в её карьере.
В дальнейшем актриса исполнила значимые роли в фильмах:
- «Остановка по требованию» (конец 90-х);
- «Александр Пушкин» (2002);
- «Коко Шанель» (2004).
Личная жизнь Ольги Дроздовой: история любви с Дмитрием ПевцовымЗнакомство Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова произошло на съёмках фильма «Прогулка по эшафоту». В тот момент за Ольгой ухаживал мужчина из Швейцарии, а Певцов только пережил разрыв с Ларисой Блажко, матерью его сына Даниила. Ольга признавалась, что любовь между ней и Дмитрием не вспыхнула мгновенно.
«Проба была самой обычной, но в конце ее мы должны были поцеловаться. Не было между нами ни вспышки молнии, ни озарения. Прошел день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль», — рассказала актриса.Однако путь к браку оказался непростым. Первым супругом актрисы был Александр Боровиков. Его мать не одобряла брак, считая Ольгу провинциалкой с корыстными мотивами. Отношения были полны ревности и конфликтов, а в итоге закончились разводом.
Четыре года Певцов терпеливо добивался согласия возлюбленной. В итоге он устроил сюрприз, заманив ее на «съемки» в ЗАГС, где уже ждали друзья. Дроздова уступила.
«Не имеет значения моя правота. Имеет значение то, что мы вместе, и то, что нам Господь дал встретиться. Это нужно нести, покуда есть силы дышать», — сказал артист в эфире программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас».
Семейные трагедии и рождение долгожданного сынаТяжёлым ударом для семьи стала трагическая гибель сына Дмитрия — Даниила Певцова, который в 2012 году трагически погиб.
«Он взлетел, как ангел…» — рассказывал Певцов.Певцов тяжело переживал утрату, и именно Ольга помогла ему справиться с горем, временно увезя за границу, подальше от внимания прессы. К тому же, актриса и сама успела подружиться с Даниилом, поэтому его смерть стала ударом и для нее.
«Мы все потеряли, нам всем досталось тогда. Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле, Дмитрий Анатольевич потерялся, и надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — поделилась Дроздова.
Долгожданное материнством ДроздовойОбщих детей у пары не было 15 лет, так как у Ольги были проблемы с зачатием. Медикам не удалось помочь, и тогда актриса обратилась к вере. В 2007 году 42-летняя Ольга родила сына Елисея. Во время беременности актриса набрала 25 кг, а после родов пережила нервный срыв. Но счастье материнства перекрыло все трудности.
Приёмная дочь и семейные ценностиВ 2018 году супруги представили публике девушку по имени Алена, назвав её своей приёмной дочерью. Позже выяснилось, что она — студентка, которой Дроздова и Певцов решили помочь: поселили у себя, обеспечили обучение и работу в «Певцовътеатре».
«У меня есть собственные родители: мама, папа, бабушка, сестренка. А в семье Дмитрия Анатольевича и Ольги Борисовны, ну как-то появилась! Я поступила к ним на курс в 2013 году, вот так мы и познакомились», — объяснила Алена.В 2023 году Алена вышла замуж, а Ольга и Дмитрий присутствовали на её свадьбе, радуясь за воспитанницу.
Как сейчас живет актрисаВ настоящее время Ольга Дроздова живет в Москве вместе с мужем Дмитрием Певцовым и 18-летним сыном Елисеем. В последние годы семья практически не дает интервью и редко выходит в свет. За последние годы Дроздова пережила три тяжелые потери подряд: в 2012 году погиб сын Певцова от первого брака Даниил, в 2019-м ушла из жизни Галина Волчек, которую актриса считала «второй мамой», а в 2022-м — родная мать.
Актриса не стала публично демонстрировать свое горе, а выбрала иной путь: она перестала «жить в режиме доказательства» и отказалась от роли «красивой картинки». Дроздова не прячет седину, не оправдывается за возраст и набор веса. Сегодня Дроздова сосредоточена на преподавательской деятельности. Вместе с мужем Дмитрием Певцовым она ведет актерскую мастерскую «Певчие дрозды» в Институте современного искусства (ИСИ) в Москве.