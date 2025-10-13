Ушла от мужа ради другого и стала министром культуры: как живет звезда «Закрытой школы» Ксения Лаврова-Глинка и о чем она жалеет
Фильмография Ксении Лавровой-Глинки насчитывает почти 60 работ, а за её плечами — десятки театральных ролей и высокая государственная должность. Сегодня актриса продолжает сниматься, играть на сцене МХТ имени Чехова и развивать культурную жизнь Тверской области, где с 2022 года занимает пост министра культуры. 14 октября актрисе исполняется 48 лет. «Радио 1» расскажет, как складывался творческий путь артистки и что известно о ее личной жизни.
Биография Ксении Лавровой-Глинки: детство и семьяКсения Олеговна Лаврова-Глинка родилась 14 октября 1977 года в городе Кимры Тверской области. Девочка росла «папиной дочкой», во всём стараясь походить на отца — Олега Алексеевича Лаврова, возглавлявшего Кимрский театр драмы и комедии. В детстве актриса часто болела, и врачи советовали укреплять здоровье морским воздухом. Отец брал Ксению с собой на юг. Именно с ним она проводила большую часть времени — и в отпуске, и за кулисами театра.
Однако сама она не мечтала об актёрстве: занималась на фортепиано и скрипке, хотела стать преподавателем музыки, потом — милиционером. В 90-е даже задумывалась о профессии на мясокомбинате — «чтобы у семьи всегда было мясо». Но в 11-м классе всё изменилось: Ксения осознала, что не видит себя вне сцены.
Свою первую серьёзную роль Ксения получила в 15 лет. Одна из актрис театра отца заболела, и Олег Лавров решил доверить партию дочери. Это стало для девушки настоящим испытанием — нужно было выучить объёмный текст и выдержать оценку строгого отца. Так началась её творческая биография. Позже Ксения признавалась, что именно этот опыт помог ей понять, насколько сложна и благородна профессия актёра.
Учёба у Олега Табакова: строгая школа и первые испытанияПосле школы Лаврова отправилась покорять Москву. Она подала документы во все ведущие театральные вузы, но особенно мечтала учиться в Школе-студии МХАТ у Олега Табакова. На вступительных экзаменах она читала отрывок из «Идиота» Достоевского — волновалась до обморока, но поступила с первой попытки.
Учёба оказалась непростой. Будущая актриса вспоминала, как в студенческие годы пристрастилась к сладкому и сильно поправилась. Олег Табаков однажды прямо сказал, что ей стоит похудеть. Испугавшись за свою карьеру, Ксения за одно лето сбросила 25 килограммов, питаясь почти одними яблоками. Позже она признала, что такой опыт никому не посоветует — но именно тогда научилась дисциплине.
Начало кинокарьеры: от «Папы» до «Закрытой школы»Первые роли в кино актриса начала получать уже в молодости. Дебютом стала драматическая картина «Папа» режиссёра Владимира Машкова. Затем Лаврова-Глинка снималась в проектах разных жанров — от комедий до триллеров. Широкую известность ей принесла роль в мистическом сериале «Закрытая школа», где она сыграла мать нескольких персонажей и появилась с 1-го по 4-й сезоны. В 2011 году на экраны вышел сериал «Судьба на выбор», где актриса исполнила главную роль — доброго Хранителя, вступающего в спор со злом.
Ксения гордилась этим проектом, считая его «смелым и небанальным». По её словам, сериал заставлял задуматься о моральных выборах и внутренней силе человека.
Популярность и признание: «Склифосовский», «Молодёжка» и «Практика»С ростом популярности Лаврову-Глинку стали приглашать в крупные телевизионные проекты. Она сыграла в медицинской драме «Склифосовский», комедийной ленте «Молодёжка» и мистическом сериале «Луна». Особенно запомнилась зрителям её роль хирурга Евгении Королёвой в сериале «Практика». По сюжету между её героиней и заведующим отделением Ильёй Соколовым сначала возникает конфликт, который со временем перерастает в романтическую историю.
После успеха первого сезона зрители потребовали продолжения, и в 2018 году «Практика» вернулась на экраны. Однако проект внезапно сняли с эфира после третьей серии. В 2018 году актрису можно было увидеть в спортивной драме «Лёд» режиссёра Олега Трофима. Лента собрала более 1 миллиарда рублей в прокате и вошла в десятку самых успешных российских фильмов. В 2020 году вышел сиквел «Лёд 2», где Ксения вновь появилась на экране.
Помимо съёмок, Ксения Лаврова-Глинка остаётся одной из ведущих актрис МХТ имени Чехова
Личная жизнь Ксении Лавровой-Глинки: два брака и три ребёнкаИменно благодаря Табакову Ксения познакомилась со своим будущим мужем — бизнесменом Сергеем Глинкой, другом мастера. На втором свидании он сделал ей предложение, и 19-летняя актриса согласилась. Разница в возрасте в 11 лет её не смущала — она чувствовала, что встретила «своего человека».
Семья жила обеспеченно, однако актриса старалась не афишировать статус мужа, чтобы не вызывать зависти среди коллег. В 2001 году у пары родился сын Даниил, а через пять лет — дочь Аглая. Однако спустя 12 лет совместной жизни союз распался. По словам актрисы, первый брак был похож на сказку, но жизнь внесла свои коррективы.
Новая любовь и семья с Дмитрием ГотсдинеромВо время съёмок сериала «Монтекристо» Ксения познакомилась с актёром Дмитрием Готсдинером. Между ними быстро возникла взаимная симпатия, а позже — любовь. Лаврова-Глинка не стала скрывать свои чувства и честно поговорила с мужем. Развод прошёл без скандалов, бывшие супруги сумели сохранить уважительные отношения ради детей.
С Дмитрием Готсдинером актриса обрела душевное равновесие. В 2017 году у пары родился сын Николай. По признанию Лавровой-Глинки, именно в этом браке она ощутила гармонию и уверенность в будущем.