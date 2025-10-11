«Жизненный поток меня ведёт туда»: Нюша рассказала о поиске новых музыкальных направлений

11 октября 2025, 22:07

Певица Нюша рассказала, как экспериментирует со звуком в своём творчестве

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша призналась, что в творчестве не боится экспериментов и сейчас находится в активном музыкальном поиске. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».







«Афробит такое интересное направление, которое взволновало многих слушателей и зрителей. Мы вместе с командой на одном дыхании написали песню Amore. Я подумала, раз жизненный поток меня ведёт туда, значит, нужно попробовать что-то такое. Получился необычный стиль, потому что мы соединили этнические мотивы, фолк и русское народное направление вместе с афробитом. Мне кажется, что получилось очень оригинально», — рассказала певица на фестивале «ДВИЖ» от «Нового Радио».