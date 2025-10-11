«Жизненный поток меня ведёт туда»: Нюша рассказала о поиске новых музыкальных направлений
Певица Нюша рассказала, как экспериментирует со звуком в своём творчестве
Нюша призналась, что в творчестве не боится экспериментов и сейчас находится в активном музыкальном поиске. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
«Афробит такое интересное направление, которое взволновало многих слушателей и зрителей. Мы вместе с командой на одном дыхании написали песню Amore. Я подумала, раз жизненный поток меня ведёт туда, значит, нужно попробовать что-то такое. Получился необычный стиль, потому что мы соединили этнические мотивы, фолк и русское народное направление вместе с афробитом. Мне кажется, что получилось очень оригинально», — рассказала певица на фестивале «ДВИЖ» от «Нового Радио».Артистка также добавила, что планирует расширить команду танцоров и готовится к новым выступлениям. О большом сольном концерте говорить пока рано, но Нюша уверена — впереди масштабные проекты.