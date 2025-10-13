Стали известны детали корпоративных сделок Аглаи Тарасовой из-под ареста

13 октября 2025, 10:46

Виталий Бородин сообщил о переговорах по корпоративам с участием Аглаи Тарасовой

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Глава Фонда защиты национальных ценностей Виталий Бородин сообщил, что помощница актрисы Аглаи Тарасовой ведёт переговоры о выступлениях на корпоративах в ноябре. Бородин опубликовал в своём Telegram-канале переписку с менеджером, где обсуждали возможное появление Аглаи на мероприятии.





Тарасова сейчас находится под домашним арестом. Представитель актрисы указала, что час ведения свадьбы будет стоить от 3 миллионов рублей. При этом точные даты, когда Аглая сможет приступить к работе, неизвестны.

«Вы новости вообще читаете?» — ответила помощница актрисы на просьбу назвать свободные даты.