«Никто не знает мою историю»: Дженнифер Энистон призналась, почему за 20 лет не стала мамой

12 октября 2025, 05:59

Актриса Дженнифер Энистон призналась, почему не стала мамой

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон решила раскрыть правду о личной трагедии, которая долгие годы оставалась скрытой от публики. Об этом пишет Harper's Bazaar.





56-летняя артистка рассказала, что на протяжении двух десятилетий пыталась создать семью и стать матерью, однако её путь был наполнен трудностями и разочарованиями. Всё это время в СМИ активно обсуждались слухи о том, что она якобы сознательно отказалась от детей ради карьеры. Некоторые даже называли Энистон эгоисткой и карьеристкой.



«Никто не знает мою историю, никто не понимает, через что я проходила все эти 20 лет. Я не готова выставлять напоказ свои медицинские документы, это личное дело. Но невозможно больше игнорировать все эти разговоры о том, что у меня не будет ребёнка из-за моего эгоизма», — заявила актриса в интервью изданию.