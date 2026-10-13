13 октября 2026, 12:10

Ксения Лаврова-Глинка (фото: Instagram* / kslavrova)

Актрисе Ксении Лавровой-Глинке, знакомой зрителям по ярким ролям в сериалах «Склифосовский», «Практика» и «Закрытая школа», 14 октября исполняется 49 лет. Эта заслуженная артистка прошла путь от закулисного ребенка провинциального театра до одной из самых узнаваемых актрис МХТ имени Чехова. Однако ее карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, личными драмами и неожиданным уходом в политику. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ксении Лавровой-Глинки: детство и семья Учёба у Олега Табакова: строгая школа и первые испытания Начало кинокарьеры: от «Папы» до «Закрытой школы» Популярность и признание: «Склифосовский», «Молодёжка» и «Практика» Личная жизнь Ксении Лавровой-Глинки: два брака и три ребёнка Неожиданный поворот в карьере



Биография Ксении Лавровой-Глинки: детство и семья

Ксения Лаврова-Глинка (фото: Instagram* / kslavrova)

Учёба у Олега Табакова: строгая школа и первые испытания

Начало кинокарьеры: от «Папы» до «Закрытой школы»

Ксения Лаврова-Глинка (фото: Instagram* / kslavrova)

Популярность и признание: «Склифосовский», «Молодёжка» и «Практика»

Личная жизнь Ксении Лавровой-Глинки: два брака и три ребёнка

«Сергей поразил меня своей щедростью и вниманием. И я сразу сдалась», — рассказывала Ксения Борису Корчевникову.

«Я отказывалась от дорогих машин, потому что не хотела пользоваться тем, что не могли позволить себе мои старшие коллеги. Я старалась вести себя как можно скромнее, не вызывая зависти и злости», — поясняла она.

Дмитрий Готсдинер, Ксения Лаврова-Глинка с сыном (фото: Instagram* / kslavrova)

«Это было все ужасно! Самый тяжелый момент в моей жизни, когда я решилась сказать Сергею про нас с Димой. Это было чудовищно. Страдали все, и я, и дети, и Сергей. Мы очень долго и тяжело расходились… Мы всё прошли и остались друзьями», — откровенничала актриса в программе «Судьба человека».

«Колька — это подарок. Началось с того, что он не один был запланирован Богом, у меня была двойня, и один ребенок ушел с пляжа, видимо, слабый, но Колька у меня удержался», — признавалась она.



Неожиданный поворот в карьере

Ксения Лаврова-Глинка (фото: Instagram* / kslavrova)

«Надо было в паузах между работой рожать, у меня сейчас был бы настоящий "детский сад"».