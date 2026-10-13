Сбросила 25 кг ради Табакова, ушла от мужа-миллионера и стала министром: чем сегодня занимается звезда «Практики» Ксения Лаврова-Глинка?
Актрисе Ксении Лавровой-Глинке, знакомой зрителям по ярким ролям в сериалах «Склифосовский», «Практика» и «Закрытая школа», 14 октября исполняется 49 лет. Эта заслуженная артистка прошла путь от закулисного ребенка провинциального театра до одной из самых узнаваемых актрис МХТ имени Чехова. Однако ее карьера была насыщена не только триумфами, но и громкими скандалами, личными драмами и неожиданным уходом в политику. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Ксении Лавровой-Глинки: детство и семьяКсения Олеговна Лаврова-Глинка родилась 14 октября 1977 года в городе Кимры Тверской области. Девочка росла «папиной дочкой», во всём стараясь походить на отца — Олега Алексеевича Лаврова, возглавлявшего Кимрский театр драмы и комедии. В детстве актриса часто болела, и врачи советовали укреплять здоровье морским воздухом. Отец брал Ксению с собой на юг. Именно с ним она проводила большую часть времени — и в отпуске, и за кулисами театра.
Однако сама она не мечтала об актёрстве: занималась на фортепиано и скрипке, хотела стать преподавателем музыки, потом — милиционером. В 90-е даже задумывалась о профессии на мясокомбинате — «чтобы у семьи всегда было мясо». Но в 11-м классе всё изменилось: Ксения осознала, что не видит себя вне сцены.
Свою первую серьёзную роль Ксения получила в 15 лет. Одна из актрис театра отца заболела, и Олег Лавров решил доверить партию дочери. Это стало для девушки настоящим испытанием — нужно было выучить объёмный текст и выдержать оценку строгого отца. Так началась её творческая биография. Позже Ксения признавалась, что именно этот опыт помог ей понять, насколько сложна и благородна профессия актёра.
Учёба у Олега Табакова: строгая школа и первые испытанияПосле школы Лаврова отправилась покорять Москву. Она подала документы во все ведущие театральные вузы, но особенно мечтала учиться в Школе-студии МХАТ у Олега Табакова. На вступительных экзаменах она читала отрывок из «Идиота» Достоевского — волновалась до обморока, но поступила с первой попытки.
Учёба оказалась непростой. Будущая актриса вспоминала, как в студенческие годы пристрастилась к сладкому и сильно поправилась. Олег Табаков однажды прямо сказал, что ей стоит похудеть. Испугавшись за свою карьеру, Ксения за одно лето сбросила 25 килограммов, питаясь почти одними яблоками. Позже она признала, что такой опыт никому не посоветует — но именно тогда научилась дисциплине.
Начало кинокарьеры: от «Папы» до «Закрытой школы»Первые роли в кино актриса начала получать уже в молодости. Дебютом стала драматическая картина «Папа» режиссёра Владимира Машкова. Затем Лаврова-Глинка снималась в проектах разных жанров — от комедий до триллеров. Широкую известность ей принесла роль в мистическом сериале «Закрытая школа», где она сыграла мать нескольких персонажей и появилась с 1-го по 4-й сезоны. В 2011 году на экраны вышел сериал «Судьба на выбор», где актриса исполнила главную роль — доброго Хранителя, вступающего в спор со злом.
Ксения гордилась этим проектом, считая его «смелым и небанальным». По её словам, сериал заставлял задуматься о моральных выборах и внутренней силе человека.
Популярность и признание: «Склифосовский», «Молодёжка» и «Практика»С ростом популярности Лаврову-Глинку стали приглашать в крупные телевизионные проекты. Она сыграла в медицинской драме «Склифосовский», комедийной ленте «Молодёжка» и мистическом сериале «Луна». Особенно запомнилась зрителям её роль хирурга Евгении Королёвой в сериале «Практика». По сюжету между её героиней и заведующим отделением Ильёй Соколовым сначала возникает конфликт, который со временем перерастает в романтическую историю.
После успеха первого сезона зрители потребовали продолжения, и в 2018 году «Практика» вернулась на экраны. Однако проект внезапно сняли с эфира после третьей серии. В 2018 году актрису можно было увидеть в спортивной драме «Лёд» режиссёра Олега Трофима. Лента собрала более 1 миллиарда рублей в прокате и вошла в десятку самых успешных российских фильмов. В 2020 году вышел сиквел «Лёд 2», где Ксения вновь появилась на экране.
Помимо съёмок, Ксения Лаврова-Глинка остаётся одной из ведущих актрис МХТ имени Чехова
Личная жизнь Ксении Лавровой-Глинки: два брака и три ребёнкаЛичная жизнь Лавровой-Глинки всегда вызывала не меньший интерес, чем её творчество. С 2000 по 2010 год она была замужем за предпринимателем Сергеем Глинкой, с которым познакомилась благодаря Олегу Табакову. Бизнесмен был старше актрисы на десять лет и, по её воспоминаниям, поразил щедростью и вниманием.
«Сергей поразил меня своей щедростью и вниманием. И я сразу сдалась», — рассказывала Ксения Борису Корчевникову.В браке родились сын Даниил (2001) и дочь Аглая (2006).
Однако, несмотря на внешнее благополучие и статус жены миллионера, Лаврова-Глинка старалась не афишировать своё положение.
«Я отказывалась от дорогих машин, потому что не хотела пользоваться тем, что не могли позволить себе мои старшие коллеги. Я старалась вести себя как можно скромнее, не вызывая зависти и злости», — поясняла она.
Всё изменилось на съёмках сериала «Монтекристо» в 2008 году, где актриса познакомилась с актёром Дмитрием Готсдинером. Между ними вспыхнули чувства, и Ксения приняла решение развестись с мужем.
«Это было все ужасно! Самый тяжелый момент в моей жизни, когда я решилась сказать Сергею про нас с Димой. Это было чудовищно. Страдали все, и я, и дети, и Сергей. Мы очень долго и тяжело расходились… Мы всё прошли и остались друзьями», — откровенничала актриса в программе «Судьба человека».С Дмитрием Готсдинером Ксения обрела новое счастье. Пара обвенчалась в 2011 году, а 14 октября 2017 года, в день сорокалетия актрисы, у них родился сын Николай. Беременность была сложной: Лаврова-Глинка снималась в «Практике» до восьмого месяца, а врачи предупреждали о возможных проблемах.
«Колька — это подарок. Началось с того, что он не один был запланирован Богом, у меня была двойня, и один ребенок ушел с пляжа, видимо, слабый, но Колька у меня удержался», — признавалась она.
Неожиданный поворот в карьереСамым громким решением в биографии Лавровой-Глинки стало её назначение на пост министра культуры Тверской области 6 сентября 2022 года. Актриса, много лет посвятившая театру и кино, неожиданно сменила сцену на чиновничий кабинет. Это назначение вызвало немало пересудов: некоторые коллеги недоумевали, другие поддерживали. Однако уже 9 января 2025 года Ксения была уволена с этой должности указом губернатора Игоря Рудени.
Точные причины ухода не разглашались, но, по данным СМИ, актриса вернулась к творческой деятельности. Лаврова-Глинка продолжает выходить на сцену МХТ имени Чехова в спектаклях «Господа Головлёвы», «Дворянское гнездо», «Дом» и «Крейцерова соната».
Сегодня Ксения Лаврова-Глинка живёт в Москве с мужем Дмитрием Готсдинером и сыном Николаем. Старшие дети Даниил и Аглая уже взрослые. Сын делает успехи в теннисе, играет в Европе, дочь увлечена учёбой. Актриса признаётся, что единственное, о чём жалеет, — что не родила больше детей:
«Надо было в паузах между работой рожать, у меня сейчас был бы настоящий "детский сад"».