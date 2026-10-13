Рэпера P. Diddy экстренно вывезли из тюрьмы на скорой
Американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, вывезли из тюрьмы на машине скорой помощи из-за травмы головы. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.
Уточняется, что это произошло в ночь на субботу. Комбса, предположительно, доставили в больницу по соседству. До рассвета его вернули обратно — к тому моменту артист уже находился в сознании и разговаривал. Как именно он получил травму, пока неизвестно.
Ранее рэпера перевели в одиночную камеру после публикаций СМИ об особых условиях его содержания в тюрьме. Телеканал NBC отмечал, что Комбс пользовался привилегиями за деньги. Он тратил тысячи долларов в месяц на «комфортную жизнь»: другие заключённые готовили ему еду, убирали, стирали вещи и даже делали массаж. Средства за такую работу поступали на их тюремные счета.
Читайте также: