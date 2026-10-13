Рэпера P. Diddy экстренно вывезли из тюрьмы на скорой

13 октября 2026, 03:23

TMZ: Американского рэпера P. Diddy вывезли из тюрьмы на скорой из-за травмы головы

Наоми Кэмпбелл и Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, вывезли из тюрьмы на машине скорой помощи из-за травмы головы. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.