Сцены ревности на пробах, разрушенная дружба с Зарой и дети от мужа Анны Ковальчук: с кем обрела счастье актриса Наталья Терехова?
Актриса Наталья Терехова, знакомая зрителям по мистическому сериалу «Колдовская любовь», мелодрамам «Ключи от счастья» и «Линии судьбы», а также десяткам ярких ролей в театре и кино, 6 сентября отмечает свой 44-й день рождения. За ее плечами — академия театрального искусства, развод с мужем-собственником и статус женщины, отбившей возлюбленного у другой кинозвезды. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Натальи ТереховойНаталья Терехова появилась на свет 6 сентября 1982 года в Ленинграде. Родители девушки не были связаны с миром искусства. Папа трудился врачом, но со временем начал развивать собственный бизнес. Мама работала медсестрой, но после появления детей ей пришлось стать домохозяйкой. Кстати, дедушка Натальи был артистом, но не кино, а балета.
Терехова всегда интересовалась творчеством, в школе постоянно выступала на мероприятиях. После выпуска из школы девушка с первого раза смогла попасть в Академию театрального искусства в родном Санкт-Петербурге. В 2004 году Наталья получила диплом актрисы театра и кино, обучалась на курсе Куницына и Барышевой.
Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Конь изабелловой масти»)
Студенческие годы запомнились Наталье не только учебой, но и теплой дружбой с сокурсницей, будущей певицей Зарой. Однако, как это часто бывает, дружба дала трещину из-за коварства журналистов.
«А потом вышла ужасная статья, где привели мою прямую речь: "По словам лучшей подруги Натальи Тереховой…" Заре живется так-то и сяк-то. А я вообще в тот момент ни разу не разговаривала с журналистами. Ничего подобного не рассказывала. Я очень преданная подруга и дорожила нашими отношениями. Но Зара поверила, расстроилась, потом уехала в Москву, где у нее началась "Фабрика звезд"», — цитирует Терехову издание eg.ru.
Наталья Терехова в кино и театреВ 2006 году Терехова начала работать в Санкт-Петербургском государственном драматическом театре «Комедианты». Сниматься в кино артистка стала в 2001 году. Она дебютировала в эпизоде криминального сериала «Убойная сила 4». 2002 год для Натальи оказался знаковым, поскольку она смогла исполнить ключевую роль в картине «Золушка в сапогах». Но ошеломительный успех пришел к Тереховой в 2003 году после выхода на экраны сериала «Линии судьбы», где она перевоплотилась в Юлию Вершинину.
В 2008 году артистка порадовала фанатов главными ролями в двух картинах — «Ключи от счастья» и «Колдовская любовь». Наталью можно увидеть еще во многих проектах, в том числе в «Я буду жить!», «Агент национальной безопасности», «Мангуст», «Примета на счастье» и других.
Наталья Терехова (Фото: кадр из фильма «Примета на счастье»)
Личная жизнь Натальи ТереховойПервый брак Терехова заключила с российским артистом Виталием Исаковым. Пара встретилась в студенческие годы. Муж то и дело ревновал Наталью, с трудом переносил тот факт, что артистка играет на экране любовь с другими актерами. Все это и привело к разладу в семье. Детей у Тереховой и Исакова не появилось.
«Он дико ревнует меня и терпеть не может подобные мои роли. Просто выходит из театра, а потом — из себя. По этой причине мы сейчас и разводимся... когда были пробы «Колдовской любви», он приходил на кастинг и спорил с режиссёром, пытался ему что-то доказать. Я из-за дверей слышала только обрывки фраз, его голос: «Если вам не важно, как будет происходить сцена поцелуя, и вас интересуют только актёрские данные Наташи, может, обойдётесь без...». Это ведь ужасно», — делилась актриса.
Анатолий Ильченко (Фото: кадр из сериала «Свои»)
Наталья долгое время не могла обрести женское счастье. Все изменилось, когда в театре она повстречала артиста Анатолия Ильченко. Изначально Терехова не замечала мужчину, но со временем Ильченко смог завоевать ее внимание и расположение. Известно, что Анатолий раньше состоял в браке с актрисой Анной Ковальчук. У супругов родилась дочь Злата. В 2011 году у Натальи появился сын Дмитрий. А в 2013 году родился Артем. К слову, с Анной Ковальчук Терехова общается и поддерживает дружеские отношения.
Где сейчас Наталья ТереховаПосле первых родов артистка не работала на протяжении трех лет. Сейчас Наталья выходит на театральную сцену и продолжает сниматься в кино. В 2025 году с ее участием на экраны вышел сериал «Анна Медиум 4», к слову, в уже этом году ожидается продолжение мистического проекта.
Еще Терехова развивает свой бизнес. Вместе с командой она запустила бренд правильного питания. Свободное время Наталья посвящает семье и хобби — лепке из глины, которая, по ее словам, помогает ей отвлечься от тяжелых мыслей.