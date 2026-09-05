05 сентября 2026, 16:58

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Механика любви»)

Актриса Наталья Терехова, знакомая зрителям по мистическому сериалу «Колдовская любовь», мелодрамам «Ключи от счастья» и «Линии судьбы», а также десяткам ярких ролей в театре и кино, 6 сентября отмечает свой 44-й день рождения. За ее плечами — академия театрального искусства, развод с мужем-собственником и статус женщины, отбившей возлюбленного у другой кинозвезды. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Тереховой Наталья Терехова в кино и театре Личная жизнь Натальи Тереховой Где сейчас Наталья Терехова



Биография Натальи Тереховой

Наталья Терехова (Фото: кадр из сериала «Конь изабелловой масти»)

«А потом вышла ужасная статья, где привели мою прямую речь: "По словам лучшей подруги Натальи Тереховой…" Заре живется так-то и сяк-то. А я вообще в тот момент ни разу не разговаривала с журналистами. Ничего подобного не рассказывала. Я очень преданная подруга и дорожила нашими отношениями. Но Зара поверила, расстроилась, потом уехала в Москву, где у нее началась "Фабрика звезд"», — цитирует Терехову издание eg.ru.

Наталья Терехова в кино и театре

Наталья Терехова (Фото: кадр из фильма «Примета на счастье»)

Личная жизнь Натальи Тереховой

«Он дико ревнует меня и терпеть не может подобные мои роли. Просто выходит из театра, а потом — из себя. По этой причине мы сейчас и разводимся... когда были пробы «Колдовской любви», он приходил на кастинг и спорил с режиссёром, пытался ему что-то доказать. Я из-за дверей слышала только обрывки фраз, его голос: «Если вам не важно, как будет происходить сцена поцелуя, и вас интересуют только актёрские данные Наташи, может, обойдётесь без...». Это ведь ужасно», — делилась актриса.

Анатолий Ильченко (Фото: кадр из сериала «Свои»)

Где сейчас Наталья Терехова