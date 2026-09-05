05 сентября 2026, 15:36

Виктория Горшенина (Фото: скриншот д/ф «Виктория Горшенина. Я и два гения»)

Виктория Горшенина — человек, чья жизнь была соткана из парадоксов. Актриса, которую сам Аркадий Райкин называл «Мисс Эстрада» и считал своей незаменимой партнершей, на протяжении 44 лет оставалась в тени своего гениального руководителя, добровольно отказавшись от славы кинозвезды ради служения театру. Будучи супругой одного из самых блистательных советских кинорежиссёров Яна Фрида, она снималась в его фильмах лишь в эпизодических ролях, уступая главные героини другим актрисам. «Королева эпизода советского юмора» ушла из жизни 6 сентября 2014 года в немецком Штутгарте, оставив после себя богатое творческое наследие и удивительную историю жизни длиной почти в 95 лет. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктории Горшениной Любовь и эмиграция Горшениной Последние годы и творческое наследие актрисы



Биография Виктории Горшениной

Виктория Горшенина и Аркадий Райкин (Фото: скриншот д/ф «Виктория Горшенина. Я и два гения»)

«Красивая, элегантная, она хороша и в острохарактерных ролях, где ей приходится неузнаваемо менять свою внешность. Горшенина великолепно репетирует. Она умеет находить такие комические детали, что мы просто валимся от смеха».

«Труппа у Райкина маленькая (всего девять человек), а ответственность большая. Кто заменит, если ты уйдешь в съемочный период?».

Виктория Горшенина (Фото: скриншот д/ф «Виктория Горшенина. Я и два гения»)

Любовь и эмиграция Горшениной

Виктория Горшенина и Ян Фрид (Фото: скриншот д/ф «Виктория Горшенина. Я и два гения»)

«Ни одного дня не чувствовали себя здесь чужими. К нам прекрасно относились, во всём помогали… Очень может быть, что если бы мы остались в Петербурге, то нас бы давно уже не было на этом свете», — делилась актриса в интервью изданию MK.ru.

Последние годы и творческое наследие актрисы