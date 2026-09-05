Расстрелянный отец, 58 лет брака с Яном Фридом и эмиграция в Штутгарт: как сложилась жизнь музы Райкина Виктории Горшениной?
Виктория Горшенина — человек, чья жизнь была соткана из парадоксов. Актриса, которую сам Аркадий Райкин называл «Мисс Эстрада» и считал своей незаменимой партнершей, на протяжении 44 лет оставалась в тени своего гениального руководителя, добровольно отказавшись от славы кинозвезды ради служения театру. Будучи супругой одного из самых блистательных советских кинорежиссёров Яна Фрида, она снималась в его фильмах лишь в эпизодических ролях, уступая главные героини другим актрисам. «Королева эпизода советского юмора» ушла из жизни 6 сентября 2014 года в немецком Штутгарте, оставив после себя богатое творческое наследие и удивительную историю жизни длиной почти в 95 лет. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктории ГоршенинойЖизненный путь Виктории Горшениной начался далеко от театральных подмостков. Она родилась 21 ноября 1919 года в китайском Харбине, в семье инженера-строителя КВЖД. Её родители эмигрировали из России после революции, и детство будущей актрисы прошло в Маньчжурии. В 1930-х годах семья вернулась на родину, но судьба уготовила ей тяжелое испытание. Её отца арестовали и расстреляли как «японского шпиона», та же участь постигла и братьев отца и матери. Виктории с мамой чудом удалось избежать репрессий.
Эти трагические события не сломили девушку. После школы она училась в Челябинском педагогическом училище, играла на сценах театров Свердловска и Ленинграда, а в 1941 году поступила в престижное Театральное училище имени М. Щепкина при Малом театре. Однако завершить обучение ей довелось в сложное военное время – диплом она получила лишь в 1944 году. Судьбоносная встреча с Аркадием Райкиным произошла в 1943 году. Он, уже будучи известным артистом, пригласил юную студентку в свою труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Этот момент стал отправной точкой для её 44-летнего творческого пути.
В театре Райкина Горшенина нашла своё призвание. Она была не просто актрисой, а музой и верным соратником великого маэстро. Райкин, требовавший от своих артистов невероятной пластики и умения мгновенно перевоплощаться, видел в ней редкий талант. Он говорил о ней с восхищением:
«Красивая, элегантная, она хороша и в острохарактерных ролях, где ей приходится неузнаваемо менять свою внешность. Горшенина великолепно репетирует. Она умеет находить такие комические детали, что мы просто валимся от смеха».Эту любовь и признание она заслужила безупречной работой, но у творческого союза была и оборотная сторона. Райкин категорически запрещал своим актёрам сниматься в кино, и Горшенина была вынуждена подчиниться этому правилу. Позже она объясняла это так:
«Труппа у Райкина маленькая (всего девять человек), а ответственность большая. Кто заменит, если ты уйдешь в съемочный период?».Она оставалась верна театру до самой смерти Райкина в 1987 году, после чего покинула коллектив.
Несмотря на запрет, в кино она все же снималась. Её дебютом в полнометражном фильме стала роль немецкой документалистки Лени Клингенталь в военной драме «Дорога домой» в 1967 году. Позже критики нарекут её «королевой эпизода» за блистательные, хоть и небольшие, роли в музыкальных фильмах её мужа Яна Фрида: «Сильва», «Прощание с Петербургом», «Вольный ветер», «Дон Сезар де Базан» и «Тартюф».
В 1974 году она получила одну из главных ролей в знаменитом сатирическом фильме-спектакле «Люди и манекены», который принес ей долгожданную зрительскую любовь. Всего её фильмография насчитывает около двух десятков ролей, и за свой вклад в искусство в 1985 году она была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР.
Любовь и эмиграция ГоршенинойЛичная жизнь Виктории Горшениной была так же ярка и насыщена, как и творческий путь, но при этом лишена громких скандалов. Знакомству со своим будущим мужем Виктория обязана Аркадию Райкину. В 1944 году в Доме офицеров Райкин представил её молодому майору, которому было поручено организовать выезд театра для концерта перед солдатами. Фрид был очарован «милейшей блондинкой в японском кимоно». Чувство оказалось взаимным, и 9 мая 1945 года, в великий День Победы, влюбленные поженились. Их брак продлился 58 лет — до самой смерти Фрида в декабре 2003 года.
Для Горшениной замужество стало не просто личным счастьем, но и возможностью прикоснуться к миру большого кино. Однако Ян Фрид, снимавший таких блистательных актрис, как Маргарита Терехова, Наталья Варлей и Светлана Светличная, крайне редко приглашал свою жену в свои фильмы. Это было частью молчаливой договоренности с Райкиным. Горшенина никогда не роптала и оставалась для мужа не только музой, но и надёжным тылом. В этом счастливом браке появилась дочь Алёна, которая позже, как и её родители, связала свою жизнь с искусством.
Окончив обучение в Ленинграде, Алёна переехала в Германию, а в 1995 году Горшенина и Фрид приняли решение эмигрировать. Они поселились в Штутгарте, где провели последние годы своей жизни.
«Ни одного дня не чувствовали себя здесь чужими. К нам прекрасно относились, во всём помогали… Очень может быть, что если бы мы остались в Петербурге, то нас бы давно уже не было на этом свете», — делилась актриса в интервью изданию MK.ru.
Последние годы и творческое наследие актрисыПосле смерти мужа в 2003 году Виктория Захаровна осталась в Германии, рядом с дочерью и внуками, которые стали её главной опорой. Дом, где когда-то царила творческая атмосфера, постепенно наполнялся тишиной, но Горшенина не замкнулась в горе. Она находила утешение в общении с близкими и в воспоминаниях о яркой жизни, прожитой рядом с двумя гениями — Райкиным и Фридом. На склоне лет актриса написала автобиографическую книгу «Прошлое не отменяется», в которой откровенно рассказала о своей жизни, о работе с Райкиным и о любви к мужу.
Последние годы жизни актрисы были омрачены продолжительной болезнью. 6 сентября 2014 года, не дожив нескольких месяцев до 95-летия, Виктория Горшенина ушла из жизни в больнице Штутгарта. Её похоронили рядом с мужем, режиссёром Яном Фридом. Виктория Захаровна Горшенина оставила зрителю нечто большее, чем фильмографию из двух десятков ролей. Она подарила поклонникам пример удивительной верности делу, любимому мужчине и своей семье.