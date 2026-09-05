«Везде и всегда»: Волочкова вспомнила первое свидание с Джимом Керри и показала шпагат на мотоцикле — фото
Балерина Волочкова продемонстрировала шпагат на мотоцикле
Известная балерина Анастасия Волочкова поразила москвичей и поклонников в соцсетях новой экстремальной фотосессией. На этот раз 50-летняя артистка продемонстрировала легендарную растяжку, исполнив поперечный шпагат верхом на мотоцикле на фоне Воробьевых гор.
Снимок, опубликованный в ночных аккаунтах примы, она сопроводила интригующей подписью, напомнив о своем романе с голливудским актером Джимом Керри. Для создания эффектного кадра Волочкова выбрала провокационный образ: дополнила образ шлемом, защитной маской и туфлями на платформе-танкетке.
«Волочковский шпагат актуален везде и всегда. Воробьёвы горы, байкеры. Воспоминание о первом свидании с Джимом Керри...» — говорится в посте.Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию в сети. Фолловеры отметили, что балерина вновь доказала универсальность своего коронного трюка. В комментариях пользователи иронизируют над «балетным техосмотром» мотоцикла и призывают Джима Керри вновь посетить Москву, чтобы повторить историческое рандеву.