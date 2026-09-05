Умер молодой актер из комедии «Ёлки» Павел Меленчук: причины смерти
Известный российский актёр театра и кино Павел Меленчук ушёл из жизни 31 августа, не дожив всего неделю до своего дня рождения, который должен был наступить 5 сентября. О кончине артиста первым сообщил его отец, Игорь Меленчук.
Прощание с актёром прошло 4 числа в Калининграде, а 5-ого близкие и коллеги проводили его в последний путь в Москве. Как стало известно из эксклюзивного материала aif.ru, причиной смерти стала остановка сердца. Коллега и подруга семьи Ольга Орлянкина с горечью отметила такие участившиеся случаи среди молодых людей.
Павел Меленчук родился в 1994 году. Свой творческий путь он начинал в детской студии театра «111» при центре образования «Измайлово». Впоследствии получил профессиональное образование в ГИТИСе, окончив курс по специальности «актёр драматического театра и кино».
Зрителям артист запомнился по ряду ярких киноработ, среди которых — фильмы и сериалы «Волкодав из рода Серых Псов», «С Новым годом, папа!», «Экспроприатор». Особую известность ему принесла роль детдомовца Юры в популярной новогодней комедии «Ёлки» (2010), ставшей одной из самых заметных картин в его фильмографии. Друзья, коллеги и близкие вспоминают Павла Меленчука как доброго, отзывчивого и невероятно талантливого человека, оставившего светлый след в сердцах тех, кто имел счастье знать его и работать рядом.
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