Умер молодой актер из комедии «Ёлки» Павел Меленчук: причины смерти

05 сентября 2026, 14:02

Причиной смерти актера Павла Меленчука стала остановка сердца

Павел Меленчук (Фото: кадр из фильма «Кошка» (2023)

Известный российский актёр театра и кино Павел Меленчук ушёл из жизни 31 августа, не дожив всего неделю до своего дня рождения, который должен был наступить 5 сентября. О кончине артиста первым сообщил его отец, Игорь Меленчук.