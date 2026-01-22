Ушла от жениха к продюсеру, встречалась с двумя одновременно и была в депрессии: за что стыдно певице Ханне и как она стала жертвой мошенников?

22 января 2026, 17:35

Ханна (фото: Instagram* / offi_hanna)

Российская певица Ханна — обладательница «Золотого граммофона» и одна из самых заметных артисток поп-сцены. Уже более 12 лет она счастлива в браке с бизнесменом и руководителем лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным как Пашу. До этого в жизни артистки хватало бурных и противоречивых событий, о которых сейчас ей стыдно вспоминать. 23 января певице исполняется 35 лет. Как сегодня живёт Ханна, что известно о её прошлых романах и как она стала жертвой мошенников, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ханны: ранние годы и семья Образование и новый этап Музыкальный путь и становление Ханны Концерты, клипы и признание Личная жизнь Ханны От романа к сцене: старт музыкальной карьеры Ханны Стремительный рост: дуэты, хиты и телеэфиры Семейная жизнь и трудности творческого союза Скандал с хакерами и попытки аферы Ханна сегодня

Биография Ханны: ранние годы и семья

«У меня была страшная депрессия: танцы были для меня всем. У нас ведь каждые выходные проходили соревнования, а это как наркотик», — вспоминала позже артистка.

Образование и новый этап

Ханна (фото: Instagram* / offi_hanna)

Музыкальный путь и становление Ханны

Концерты, клипы и признание

Ханна (фото: Instagram* / offi_hanna)

Личная жизнь Ханны

«Я встречалась с двумя мужчинами одновременно. Это так трешово, это такой стресс. И я тогда никого не любила», — вспоминала она.

Знакомство с Павлом Курьяновым и начало отношений

Ханна (фото: Instagram* / offi_hanna)

«Мы начали громко смеяться, как-то заигрывать с ними. Обычно девушки сами подходили к нам знакомиться, а эти нет. Я подумал: одна из них слишком красивая, чтобы упустить ее, нужно самому идти. После долгих уговоров Аня оставила свой номер телефона, потом, уже в Москве, мы стали общаться, но поскольку я на тот момент был избалован женским вниманием и серьезные отношения несильно меня интересовали, то я ей ничего и не предлагал», — рассказывал позже Пашу.

«Говорил, что я для него идеальный вариант. Мне тогда было 20. На принятие решения парень дал мне три дня. Это время я решила провести с подружками. Мы поехали в ресторан, заходим, а там какой-то кипеж, смотрю: Лепс, Тимати. Я сразу поняла, что и Пашу тоже должен быть там», — вспоминала Анна.

Ханна и Пашу (фото: Instagram* / offi_hanna)

От романа к сцене: старт музыкальной карьеры Ханны

«У меня никогда не было в жизни цели найти себе богатого мужчину, потому что меня мама воспитала по-другому», — говорила певица в интервью.

«Аня умела петь, я видел, что, выходя на сцену, она сияет. Но ей нужно было "подрасти". Три года, пока мы встречались, она развивалась. Надо было, чтобы люди понимали, что она достигла определенного уровня. Я не хотел слышать в ответ: "Конечно, она же твоя девушка, для которой ты просто хочешь найти хобби"», — объяснял продюсер.

Стремительный рост: дуэты, хиты и телеэфиры

Ханна (фото: Instagram* / offi_hanna)

«Я не из тех, для кого свадьба — главное событие в жизни. В моей голове никогда не было мыслей: "Господи, ну когда же он сделает мне предложение?" Я и так знала, что мы всю жизнь будем вместе, для этого нам не обязательно ставить штамп в паспорте», — отмечала Ханна.

Семейная жизнь и трудности творческого союза

«Ругаемся чаще вечером, потому что после работы оба приходим со своими проблемами. Очень сложно быстро перестроиться. Я хмурый, мне пишут, а она меня в этот момент о чем-то спрашивает», — говорил Пашу.

Ханна и Пашу (фото: Instagram* / offi_hanna)

Скандал с хакерами и попытки аферы

Ханна сегодня