Ушла от жениха к продюсеру, встречалась с двумя одновременно и была в депрессии: за что стыдно певице Ханне и как она стала жертвой мошенников?
Российская певица Ханна — обладательница «Золотого граммофона» и одна из самых заметных артисток поп-сцены. Уже более 12 лет она счастлива в браке с бизнесменом и руководителем лейбла Black Star Павлом Курьяновым, известным как Пашу. До этого в жизни артистки хватало бурных и противоречивых событий, о которых сейчас ей стыдно вспоминать. 23 января певице исполняется 35 лет. Как сегодня живёт Ханна, что известно о её прошлых романах и как она стала жертвой мошенников, — в материале «Радио 1».
Биография Ханны: ранние годы и семьяНастоящее имя певицы — Анна Иванова. Она родилась 23 января 1991 года в Чебоксарах. С самого детства девочка проявляла интерес к музыке и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В шесть лет в расписании появились спортивные бальные танцы — именно там открылся яркий талант, который спустя семь лет привёл юную Аню в Москву.
Обучение в школе сопровождалось ежедневными тренировками, которые нередко затягивались до полуночи. Уже к 15 годам Иванова стала обладательницей кубков Новороссийска, Кавказа и федерального округа. Однако занятия по 13 часов в день не прошли бесследно — она тяжело заболела, лежала в больнице несколько месяцев, после чего ей пришлось бросить увлечение.
«У меня была страшная депрессия: танцы были для меня всем. У нас ведь каждые выходные проходили соревнования, а это как наркотик», — вспоминала позже артистка.
Образование и новый этапПосле окончания школы Анна поступила в филиал Санкт-Петербургского экономического университета. В 2013 году она получила диплом по специальности «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства».
Рост 174 см, точёная фигура и выразительная внешность открыли перед Анной путь в индустрию моды. Девушка добилась успехов на конкурсах, где получила титулы «Мисс Синема», «Мисс Чувашия», «Мисс Аполлон», «Мисс Волга» и другие.
Она появлялась на обложках популярных журналов, включая Elle Girl, участвовала в конкурсе «Мисс Россия — 2010», хотя в финальную пятнадцатку не вошла. В этот период Иванову заинтересовало кино: она уехала в Киев, где снялась в нескольких сериалах, а также прошла подготовку в New York Film Academy в Лос-Анджелесе.
Музыкальный путь и становление ХанныМечта стать певицей сопровождала Анну с детства. Возможность реализовать её появилась благодаря будущему супругу — Павлу Курьянову. Он стал продюсером артистки и в буквальном смысле открыл ей двери в шоу-бизнес. Тогда же началась работа с Артёмом Умрихиным (Artik).
Сценический псевдоним возник раньше, в танцевальный период: это русская интерпретация имени Hannah и уважение к латиноамериканской танцовщице Ханне Картунен.
Карьерный старт пришёлся на 2013 год. Первый трек «Я просто твоя» быстро привлёк внимание, а уже весной 2014 года вышел дуэт с Егором Кридом «Скромным быть не в моде».
Концерты, клипы и признаниеОсобенно насыщенным стал 2016 год. Ханна участвовала в Big Love Show в «Олимпийском», выпустила клипы на композиции «Омар Хайям» и «Без тебя я не могу», а также была номинирована на премию Муз-ТВ в категории «Прорыв года».
Позднее артистка представила клипы «Пули» и Te Amo (2017), появилась в телевизионных проектах «Импровизация», «Икона стиля» и «Где логика?». Дебютный альбом «Мысли. Часть 1» вышел в 2018 году и включал 15 треков.
Дуэтные работы стали важной частью репертуара. В 2020 году вышел трек «Французский поцелуй» с Мишей Марвиным, клип снимали в Португалии — артистка привезла на площадку шесть чемоданов костюмов. В последующие годы Ханна продолжила активные релизы: «Убью тебя» и «Как в первый раз» (2021), «Девочка Рок», «Море», «Отвали» (2022), «Финал» (2023), «Про любовь» (2024). На вопросы о ревности супруга певица отвечала отрицательно, подчёркивая его поддержку.
Личная жизнь ХанныМолодые годы Ханны сопровождались романами, которые сама артистка позже описывала как эмоционально сложные.
«Я встречалась с двумя мужчинами одновременно. Это так трешово, это такой стресс. И я тогда никого не любила», — вспоминала она.Певица отмечала, что не хотела бы повторять подобный опыт, поскольку правда рано или поздно всплывает и приносит неприятные последствия.
Знакомство с Павлом Курьяновым и начало отношений
Будущего супруга Анна знала задолго до личного знакомства: она видела его по телевизору. На одном из конкурсов красоты организаторы попросили её задержаться в Турции для съёмок рекламы.
За завтраком в отеле девушка столкнулась с Курьяновым, который находился там с другом. Обмен взглядами и лёгкий флирт положили начало общению.
«Мы начали громко смеяться, как-то заигрывать с ними. Обычно девушки сами подходили к нам знакомиться, а эти нет. Я подумал: одна из них слишком красивая, чтобы упустить ее, нужно самому идти. После долгих уговоров Аня оставила свой номер телефона, потом, уже в Москве, мы стали общаться, но поскольку я на тот момент был избалован женским вниманием и серьезные отношения несильно меня интересовали, то я ей ничего и не предлагал», — рассказывал позже Пашу.Они два года переписывались и изредка виделись. При этом у Анны в тот пероид были серьезные отношения, которые почти закончились свадьбой. Ситуация изменилась, когда Курьянов устал от бесконечных гулянок и задумался о семье. Анна в тот период жила в Киеве. Её молодой человек — взрослый мужчина с ребёнком — сделал ей предложение и дал три дня на ответ.
«Говорил, что я для него идеальный вариант. Мне тогда было 20. На принятие решения парень дал мне три дня. Это время я решила провести с подружками. Мы поехали в ресторан, заходим, а там какой-то кипеж, смотрю: Лепс, Тимати. Я сразу поняла, что и Пашу тоже должен быть там», — вспоминала Анна.Она написала ему, чтобы узнать где он находится. Курьянов позже рассказывал, что в момент, когда он увидел Ханну в тот вечер, испытал сильное чувство влюбленности и уже ночью сообщил модели, что она нужна ему сильнее всех. Анна отказалась от предложения бойфренда, уехала в Киев, а спустя неделю продюсер прилетел за ней и забрал в Москву.
От романа к сцене: старт музыкальной карьеры ХанныПосле того как Анна и Павел Курьянов начали жить вместе, в 2013 году девушка вышла на музыкальную сцену под псевдонимом Ханна. Появление молодой артистки вызвало волну разговоров: критики утверждали, что модель якобы сознательно «охотилась» за влиятельным продюсером ради карьеры. Однако сама исполнительница не раз подчеркивала, что за время их общения не просила у Пашу поддержки.
«У меня никогда не было в жизни цели найти себе богатого мужчину, потому что меня мама воспитала по-другому», — говорила певица в интервью.Павел Курьянов также отмечал, что его будущая супруга пришла в индустрию не в статусе «готового» артиста. Он не собирался предоставлять ей преимущества и «протаскивать» в индустрию исключительно по личным причинам.
«Аня умела петь, я видел, что, выходя на сцену, она сияет. Но ей нужно было "подрасти". Три года, пока мы встречались, она развивалась. Надо было, чтобы люди понимали, что она достигла определенного уровня. Я не хотел слышать в ответ: "Конечно, она же твоя девушка, для которой ты просто хочешь найти хобби"», — объяснял продюсер.По его словам, за три года отношений Ханна выросла профессионально, и рынок принял ее по заслугам.
Стремительный рост: дуэты, хиты и телеэфирыУспех не заставил себя ждать: дуэт с Егором Кридом, сольные релизы и запуск программы «Хип-хоп чарт с Ханной» на RU.TV закрепили имя артистки в индустрии. К этому моменту публика уже воспринимала Ханну как самостоятельного исполнителя, а не просто как супругу продюсера. Тем временем роман перешел в долгие серьезные отношения. Однако, по словам артистки, свадьба никогда не была для нее мерилом семейного счастья.
«Я не из тех, для кого свадьба — главное событие в жизни. В моей голове никогда не было мыслей: "Господи, ну когда же он сделает мне предложение?" Я и так знала, что мы всю жизнь будем вместе, для этого нам не обязательно ставить штамп в паспорте», — отмечала Ханна.Однако Павел Курьянов посчитал иначе. В День святого Валентина в 2015 году он сделал возлюбленной предложение. Летом пара зарегистрировала отношения в Кутузовском загсе Москвы, а спустя месяц отпраздновала брак на итальянском острове Капри.
Семейная жизнь и трудности творческого союзаОбраз «идеальной пары» сопровождал супругов постоянно, однако практика показала, что совместить любовь и работу непросто. Курьянов, привыкший к жесткой деловой манере, регулярно критиковал артистку. Ханна воспринимала замечания болезненно и признавалась, что рабочие конфликты порой переносились в быт. Дополнительным раздражителем становилось то, что даже на отдыхе глава лейбла продолжал решать рабочие вопросы.
Тем не менее со временем напряжения стало меньше, хотя споры полностью не исчезли.
«Ругаемся чаще вечером, потому что после работы оба приходим со своими проблемами. Очень сложно быстро перестроиться. Я хмурый, мне пишут, а она меня в этот момент о чем-то спрашивает», — говорил Пашу.Несмотря на сложности творческого союза, супруги сохраняли уважение и восхищение друг другом, что помогло укрепить брак.
Настоящим поворотом в семье стало рождение первенца. В сентябре 2018 года у пары появилась дочь Адриана. Осенью 2022 года певица сообщила подписчикам о второй беременности, подчеркнув, что «счастье становится еще более полноценным». 9 февраля 2023 года на свет появилась вторая дочь пары — девочку назвали Камиллой.
Скандал с хакерами и попытки аферыВесной 2024 года артистка оказалась в центре громкой истории. Ее аккаунты в социальных сетях взломали мошенники. 8 марта злоумышленники опубликовали сообщения от имени Ханны, объявив фальшивый розыгрыш. Участникам предлагалось перевести деньги на счет якобы для гарантированного получения подарка. В публикациях злоумышленники уверяли, что приз достанется каждому.
Хакеры попытались расширить доступ и к аккаунтам певицы в Telegram и «ВКонтакте». Более того, аферисты перешли к шантажу и требовали 50 тысяч долларов. Артистка уточнила, что заявление в полицию они подали незамедлительно и оперативно сообщили о взломе в банки. Кроме того, она призвала подписчиков не переводить никому деньги.
Ханна сегодняСегодня Ханна по-прежнему сосредоточена на творческой деятельности. Исполнительница активно выпускает треки и делится ими как в социальных сетях, так и на официальной платформе. В 2025 году в публичный доступ вышли композиции «Ты идёшь на…», «Любит не любит», «Полегче», «Москва» и другие релизы. В апреле 2026 года артистка готовится к большому сольному выступлению.
Музыкальная карьера певицы продолжает развиваться, а любовь к сцене остается неизменной.