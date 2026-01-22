«Мне его жаль»: Айзу-Лилуну Ай обвинили в плохом отношении к жениху
В Сети считают, что Айза-Лилуна Ай токсична в отношениях со Степаном
Айза-Лилуна Ай и её жених Степан недавно отправились в Джакарту, чтобы подать заявление о заключении брака. Об этом блогер рассказала в соцсетях.
Для Айзы это будет уже третий брак, а для Степана — первый. В честь события жених устроил романтический вечер в отеле и ещё раз сделал Айзе предложение.
Под видео с этим событием появился комментарий, что Айза в отношениях «токсик», а Степан под неё подстраивается. Блогер моментально отреагировала.
«Жалетели Степы. Так, как я отношусь к своему мужчине, не описать словами, уверена, что многие из вас это знают. <…> Такое может сказать только тот, кто совершенно ничего не понимает в людях», — написала Айза.Своё удивление она подчеркнула крайне эмоционально, используя нецензурную лексику.