Боня прокомментировала резонансное заявление Собчак о сексе
Боня ответила на слова Собчак про профессионалку секса
Виктория Боня отреагировала на высказывание Ксении Собчак, прозвучавшее в одном из недавних интервью.
Она назвала блогершу «профессионалкой секса». Свой комментарий телеведущая опубликовала в Telegram-канале.
«Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму», — лаконично написала Боня.Речь идёт об интервью Ксении Собчак с предпринимателем Сергеем Полонским на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», вышедшем 19 января. В ходе беседы журналистка предположила, что Полонский и Боня могли бы стать отличной парой, отметив их схожесть. Когда бизнесмен заявил, что любит «профессиональный секс», Собчак добавила, что она «профессионалка секса».