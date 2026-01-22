Достижения.рф

Жена Петросяна похвасталась коллекцией шлёпок за полмиллиона рублей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова устроила маленький показ своей обувной коллекции прямо во время отпуска вместе с мужем, легендарным юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



В своём блоге она поделилась фотографиями роскошного морского побережья и одновременно показала, с какими тапками наслаждается отдыхом.

Общая стоимость пар, по оценкам, составляет около 570 000 рублей — и это только шлёпки. В коллекции Татьяны — модели от Chanel, Dior и других мировых брендов, причём на каждый день у неё отдельная пара.

Судя по публикациям, Татьяна тщательно продумывает свой образ даже на пляже: люксовые тапки сочетаются с дизайнерскими сумками и нарядами.

Софья Метелева

