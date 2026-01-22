Жена Петросяна похвасталась коллекцией шлёпок за полмиллиона рублей

22 января 2026, 15:35

Брухунова рассказала о коллекции шлепок стоимостью 570 тысяч рублей

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова устроила маленький показ своей обувной коллекции прямо во время отпуска вместе с мужем, легендарным юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».