Жена Петросяна похвасталась коллекцией шлёпок за полмиллиона рублей
Татьяна Брухунова устроила маленький показ своей обувной коллекции прямо во время отпуска вместе с мужем, легендарным юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В своём блоге она поделилась фотографиями роскошного морского побережья и одновременно показала, с какими тапками наслаждается отдыхом.
Общая стоимость пар, по оценкам, составляет около 570 000 рублей — и это только шлёпки. В коллекции Татьяны — модели от Chanel, Dior и других мировых брендов, причём на каждый день у неё отдельная пара.
Судя по публикациям, Татьяна тщательно продумывает свой образ даже на пляже: люксовые тапки сочетаются с дизайнерскими сумками и нарядами.
