Ушла с похорон и не пригласила на свадьбу: как внучка Валентины Талызиной получила квартиру в Москве за 50 млн и предала бабушку

01 июля 2025, 11:49

Валентина Талызина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Внимание общественности приковано к печальным событиям вокруг ухода из жизни народной артистки СССР Валентины Талызиной. Помимо горечи утраты, общество стало свидетелем семейного конфликта, который обнажил непростые отношения между актрисой и её близкими. О том, что стало причиной разлада и как прошли последние дни жизни звезды, расскажет «Радио 1».





Содержание Прощание с Валентиной Талызиной: уход родственников с похорон Последнее интервью актрисы: откровенная исповедь за две недели до смерти Почему Талызина не попала на свадьбу внучки? Завещание: квартира за 50 миллионов рублей

Прощание с Валентиной Талызиной: уход родственников с похорон

«Куда можно так спешить в день похорон?» — возмущались пользователи сети.

Последнее интервью актрисы: откровенная исповедь за две недели до смерти

Сергей Новосад и Анастасия Талызина (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)



Почему Талызина не попала на свадьбу внучки?

«Вы тоже знали, что она сегодня выходила замуж? Как здорово…» — отметила тогда Талызина в беседе с журналистами.

«Ну они б мне сказали: "Валя, заткнись!" — я бы и заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!», — вспоминала она.

Завещание: квартира за 50 миллионов рублей