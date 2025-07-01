Ушла с похорон и не пригласила на свадьбу: как внучка Валентины Талызиной получила квартиру в Москве за 50 млн и предала бабушку
Внимание общественности приковано к печальным событиям вокруг ухода из жизни народной артистки СССР Валентины Талызиной. Помимо горечи утраты, общество стало свидетелем семейного конфликта, который обнажил непростые отношения между актрисой и её близкими. О том, что стало причиной разлада и как прошли последние дни жизни звезды, расскажет «Радио 1».
Прощание с Валентиной Талызиной: уход родственников с похоронТраурная церемония в Театре Моссовета собрала множество коллег, друзей и поклонников таланта Валентины Илларионовны. Однако поведение дочери актрисы Ксении Хаировой и внучки Анастасии Талызиной вызвало недоумение у присутствующих. По сообщениям очевидцев, родные покинули Троекуровское кладбище за 15 минут до окончания церемонии захоронения.
«Куда можно так спешить в день похорон?» — возмущались пользователи сети.
Социальные сети взорвались волной негодования. Пользователи осудили родственниц и посчитали поступок дочери и внучки неуважением к памяти Валентины Талызиной. Однако на похоронах дочь актрисы едва держалась на ногах — её поддерживали под руки, боясь, что она упадет. Женщина не могла сдержать слёз. Актёр Сергей Новосад, муж внучки Талызиной Анастасии, всё время был рядом с женой, стараясь закрыть её от объективов камер.
Последнее интервью актрисы: откровенная исповедь за две недели до смертиЗа две недели до своей кончины Талызина позвонила Андрею Малахову и пригласила его к себе домой для съёмок программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1». В этом интервью актриса откровенно рассказала о своей жизни, творчестве и непростых отношениях с близкими. Затронула она и болезненную для неё тему — свадьбу внучки, на которую её даже не пригласили.
Почему Талызина не попала на свадьбу внучки?Валентина Илларионовна узнала о свадьбе внучки постфактум. До последнего момента актриса была уверена, что молодые уехали на родину жениха знакомиться с его родственниками.
«Вы тоже знали, что она сегодня выходила замуж? Как здорово…» — отметила тогда Талызина в беседе с журналистами.Причиной сокрытия свадьбы родственники объяснили страхом перед «резким и взрывным характером» актрисы. По словам Талызиной, её дочь опасалась, что бабушка «оттянет внимание на себя».
«Ну они б мне сказали: "Валя, заткнись!" — я бы и заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!», — вспоминала она.
Завещание: квартира за 50 миллионов рублейНесмотря на обиды, Валентина Илларионовна не переставала заботиться о будущем внучки. Она планировала оставить Анастасии в наследство квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Пользователи увидели в поступке актрисы проявление безусловной любви, а в поведении внучки — равнодушие и потребительское отношение.
Сегодня вопрос о распределении наследства Валентины Талызиной остаётся открытым. Общество задается вопросом, как поступит Анастасия Талызина с полученным имуществом и сумеет ли она сохранить светлую память о бабушке.