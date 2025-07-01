«Загнала себя в ловушку»: Психолог Ланг диагностировал у Аллы Пугачевой депрессию
Психолог Ланг диагностировал у Аллы Пугачевой депрессию
Психолог Сергей Ланг заявил, что у Аллы Пугачевой наблюдаются признаки депрессии. Артистка загнала себя в ловушку, а ее состояние может только усугубиться.
«Алла Пугачева <...> испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. <...>Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», — заявил специалист в беседе с aif.ru.
Психолог отметил, что депрессия могла развиться у Пугачевой из-за других звезд российской сцены, чьи карьеры процветают. Артисты регулярно выпускают новые песни, а в это же время Примадонна наблюдает, как жизнь проходит мимо нее.
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Ланг уточнил, что его диагноз подтверждается недавним конфликтом между Пугачевой и поэтом Ильей Резником. Алла резко отреагировала на его поздравления, что говорит о серьезных психологических проблемах певицы.
Специалист обратил внимание на то, что артисты зависят от внимания аудитории. Когда любовь к их персонам проходит, звезды могут столкнуться с острой нехваткой эмоций. В дальнейшем из-за этого часто развивается депрессия.