«Загнала себя в ловушку»: Психолог Ланг диагностировал у Аллы Пугачевой депрессию

01 июля 2025, 05:50

Психолог Ланг диагностировал у Аллы Пугачевой депрессию

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Психолог Сергей Ланг заявил, что у Аллы Пугачевой наблюдаются признаки депрессии. Артистка загнала себя в ловушку, а ее состояние может только усугубиться.







«Алла Пугачева <...> испытывает сейчас очень тяжелое состояние, которое можно назвать в прямом смысле депрессией. <...>Проблема будет усугубляться, потому что для нее обратного пути нет. Она загнала себя в ловушку», — заявил специалист в беседе с aif.ru.