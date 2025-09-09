Достижения.рф

«Всех жен Филиппа мне жаль»: два развода и суд из-за алиментов. Кем на самом деле является муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак?

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* / _agentgirl_)

Филипп Бегак — телеведущий, фермер и предприниматель, сын известного журналиста и художника Алексея Бегака. Его имя стало активно обсуждаться в СМИ после брака со скандально известной Настей Ивлеевой. Девятого сентября ему исполняется 33 года. Подробнее о его личной ​жизни и карьере ​расскажет «Радио 1».



Биография Филиппа Бегака: детство и семья

Филипп Бегак появился на свет в Москве 9 сентября 1992 года, хотя в некоторых источниках указывается 1993-й. Его семья известна в культурной и творческой среде: дед по материнской линии — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, автор «Семнадцати мгновений весны». Бабушка Екатерина — дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица классика советской литературы Сергея Михалкова.

Семья отца также имела творческие корни. Дед Дмитрий Бегак был солистом Большого театра, а его супруга воспитывалась в балетной семье. Один из прадедов работал в театре, другой был редактором.

Отец телеведущего Алексей Бегак был художником, писателем, телеведущим и иллюстратором. Его работы выставлялись по всему миру, а телепроекты имели высокий рейтинг. Мать, Дарья Семенова, также была художницей и архитектором, вместе с мужем она проектировала дома в России и Финляндии. Кроме того, у Филиппа был старший брат Максим.

Трагедия в семье: смерть брата

Максим Бегак считался представителем «золотой молодежи», вел разгульный образ жизни и увлекался азартными играми. В 2011 году он трагически погиб — его убили из-за карточного долга.

Молодой человек всегда под утро приходил домой и рассказывал маме, как прошла его ночь. Но однажды он так и не вернулся.

«В 12 позвонил его друг Павел и сказал: "Макса больше нет, его убили". Но в свидетельстве о смерти было написано, что он умер от инфаркта. Я отпевала сына в Донском монастыре, открыла саван — а у него синий след от удавки на шее. За что его так?! За три тысячи долларов, которые он у меня просил накануне? Убить за три тысячи долга?! Пусть это будет на совести тех людей, которые это сделали», — делилась Дарья Семенова.
Смерть брата Филиппа стала тяжёлым ударом для семьи и привела к разводу родителей.

Юность и увлечения Филиппа Бегака

О ранних годах телеведущего известно немного. В подростковом возрасте Филипп жил на Кипре, где увлекался экстремальными видами спорта. Его страстью стали сноубординг и мотоциклы. Во время одной из поездок молодой человек попал в серьёзное ДТП и два года восстанавливался после полученных травм. Его мать рассказывала, что ноги сына были словно «прострелены дробью» из-за медицинских спиц.

«Он два года потратил на восстановление после увечий. Сын долго лежал в спицах, и, когда их вынули, остались следы», — вспоминала она.
Известно, что Бегак получил образование в Великобритании.

Начало карьеры на телевидении

Примечательно, что именно Филипп привёл своего отца на телевидение, а не наоборот. В 19 лет он начал работать на ТВ, и всего за год прошёл путь от стажёра до администратора и директора. Позже он предложил кандидатуру отца в качестве ведущего программы «С новым домом!».

С 2014 года Алексей Бегак вёл передачу «Правила жизни» на канале «Культура». После его смерти в мае 2022 года сын продолжил дело отца. Уже осенью того же года Филипп стал ведущим популярного проекта.

Филипп Бегак (фото: кадр из программы «Правила жизни»)
Он подчеркнул, что далёк от мира искусства, так как занимается сельским хозяйством.

«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, а для меня — созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель, я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, и это мои "Правила жизни"», — говорил он.

Фермерский бизнес Филиппа Бегака

В 2016 году телеведущий рассказал о своей ферме «Пахарь» в Брянской области, где занимался разведением домашней птицы. По какой причине он решил попробовать себя в аграрной сфере, остается загадкой, однако старт оказался успешным. Бегак выращивал домашнюю птицу и активно делился фотографиями с хозяйства, предлагая натуральную продукцию всем желающим.

В 2018 году он стал гостем программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где подробно описал свою фермерскую деятельность. К этому моменту ООО «Пахарь» уже было закрыто, но в сети продолжали появляться сообщения о его многомиллионных доходах как предпринимателя.

Позже он стал генеральным директором строительной компании, однако подробностей об успешности бизнеса в открытых источниках немного.

Личная жизнь Филиппа Бегака

Первой женой телеведущего стала фотограф Виталина Строкач. Пара поженилась в 2016 году, в браке родилась дочь Василиса. В 2020 году супруги развелись. По слухам, Филипп долго судился с бывшей женой из-за алиментов и права видеться с дочерью.

Второй женой телеведущего стала модель Анастасия Абрютина. Однако в октябре 2024 года пара рассталась.

Брак Бегака с Настей Ивлеевой


В декабре 2024 года Настя Ивлеева сообщила о свадьбе, не раскрывая имени супруга. Позже стало известно, что её мужем стал Филипп Бегак. Пара расписалась в Мурманске и отправилась в свадебное путешествие по Заполярью.

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* / _agentgirl_)
«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — говорила мама Филиппа «СтарХиту».
СМИ и блогеры активно обсуждали союз телеведущего и скандально известной звезды. По слухам, Ивлеева якобы пыталась восстановить репутацию после скандала с «голой вечеринкой», поэтому и вышла замуж.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0