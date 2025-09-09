«Всех жен Филиппа мне жаль»: два развода и суд из-за алиментов. Кем на самом деле является муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак?
Филипп Бегак — телеведущий, фермер и предприниматель, сын известного журналиста и художника Алексея Бегака. Его имя стало активно обсуждаться в СМИ после брака со скандально известной Настей Ивлеевой. Девятого сентября ему исполняется 33 года. Подробнее о его личной жизни и карьере расскажет «Радио 1».
Биография Филиппа Бегака: детство и семьяФилипп Бегак появился на свет в Москве 9 сентября 1992 года, хотя в некоторых источниках указывается 1993-й. Его семья известна в культурной и творческой среде: дед по материнской линии — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, автор «Семнадцати мгновений весны». Бабушка Екатерина — дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица классика советской литературы Сергея Михалкова.
Семья отца также имела творческие корни. Дед Дмитрий Бегак был солистом Большого театра, а его супруга воспитывалась в балетной семье. Один из прадедов работал в театре, другой был редактором.
Отец телеведущего Алексей Бегак был художником, писателем, телеведущим и иллюстратором. Его работы выставлялись по всему миру, а телепроекты имели высокий рейтинг. Мать, Дарья Семенова, также была художницей и архитектором, вместе с мужем она проектировала дома в России и Финляндии. Кроме того, у Филиппа был старший брат Максим.
Трагедия в семье: смерть братаМаксим Бегак считался представителем «золотой молодежи», вел разгульный образ жизни и увлекался азартными играми. В 2011 году он трагически погиб — его убили из-за карточного долга.
Молодой человек всегда под утро приходил домой и рассказывал маме, как прошла его ночь. Но однажды он так и не вернулся.
«В 12 позвонил его друг Павел и сказал: "Макса больше нет, его убили". Но в свидетельстве о смерти было написано, что он умер от инфаркта. Я отпевала сына в Донском монастыре, открыла саван — а у него синий след от удавки на шее. За что его так?! За три тысячи долларов, которые он у меня просил накануне? Убить за три тысячи долга?! Пусть это будет на совести тех людей, которые это сделали», — делилась Дарья Семенова.Смерть брата Филиппа стала тяжёлым ударом для семьи и привела к разводу родителей.
Юность и увлечения Филиппа БегакаО ранних годах телеведущего известно немного. В подростковом возрасте Филипп жил на Кипре, где увлекался экстремальными видами спорта. Его страстью стали сноубординг и мотоциклы. Во время одной из поездок молодой человек попал в серьёзное ДТП и два года восстанавливался после полученных травм. Его мать рассказывала, что ноги сына были словно «прострелены дробью» из-за медицинских спиц.
«Он два года потратил на восстановление после увечий. Сын долго лежал в спицах, и, когда их вынули, остались следы», — вспоминала она.Известно, что Бегак получил образование в Великобритании.
Начало карьеры на телевиденииПримечательно, что именно Филипп привёл своего отца на телевидение, а не наоборот. В 19 лет он начал работать на ТВ, и всего за год прошёл путь от стажёра до администратора и директора. Позже он предложил кандидатуру отца в качестве ведущего программы «С новым домом!».
С 2014 года Алексей Бегак вёл передачу «Правила жизни» на канале «Культура». После его смерти в мае 2022 года сын продолжил дело отца. Уже осенью того же года Филипп стал ведущим популярного проекта.
Он подчеркнул, что далёк от мира искусства, так как занимается сельским хозяйством.
«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, а для меня — созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель, я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, и это мои "Правила жизни"», — говорил он.
Фермерский бизнес Филиппа БегакаВ 2016 году телеведущий рассказал о своей ферме «Пахарь» в Брянской области, где занимался разведением домашней птицы. По какой причине он решил попробовать себя в аграрной сфере, остается загадкой, однако старт оказался успешным. Бегак выращивал домашнюю птицу и активно делился фотографиями с хозяйства, предлагая натуральную продукцию всем желающим.
В 2018 году он стал гостем программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где подробно описал свою фермерскую деятельность. К этому моменту ООО «Пахарь» уже было закрыто, но в сети продолжали появляться сообщения о его многомиллионных доходах как предпринимателя.
Позже он стал генеральным директором строительной компании, однако подробностей об успешности бизнеса в открытых источниках немного.
Личная жизнь Филиппа БегакаПервой женой телеведущего стала фотограф Виталина Строкач. Пара поженилась в 2016 году, в браке родилась дочь Василиса. В 2020 году супруги развелись. По слухам, Филипп долго судился с бывшей женой из-за алиментов и права видеться с дочерью.
Второй женой телеведущего стала модель Анастасия Абрютина. Однако в октябре 2024 года пара рассталась.
Брак Бегака с Настей Ивлеевой
В декабре 2024 года Настя Ивлеева сообщила о свадьбе, не раскрывая имени супруга. Позже стало известно, что её мужем стал Филипп Бегак. Пара расписалась в Мурманске и отправилась в свадебное путешествие по Заполярью.
«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — говорила мама Филиппа «СтарХиту».СМИ и блогеры активно обсуждали союз телеведущего и скандально известной звезды. По слухам, Ивлеева якобы пыталась восстановить репутацию после скандала с «голой вечеринкой», поэтому и вышла замуж.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская