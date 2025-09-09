09 сентября 2025, 17:47

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* / _agentgirl_)

Филипп Бегак — телеведущий, фермер и предприниматель, сын известного журналиста и художника Алексея Бегака. Его имя стало активно обсуждаться в СМИ после брака со скандально известной Настей Ивлеевой. Девятого сентября ему исполняется 33 года. Подробнее о его личной ​жизни и карьере ​расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Филиппа Бегака: детство и семья Трагедия в семье: смерть брата Юность и увлечения Филиппа Бегака Начало карьеры на телевидении Фермерский бизнес Филиппа Бегака Личная жизнь Филиппа Бегака

Биография Филиппа Бегака: детство и семья

Трагедия в семье: смерть брата

«В 12 позвонил его друг Павел и сказал: "Макса больше нет, его убили". Но в свидетельстве о смерти было написано, что он умер от инфаркта. Я отпевала сына в Донском монастыре, открыла саван — а у него синий след от удавки на шее. За что его так?! За три тысячи долларов, которые он у меня просил накануне? Убить за три тысячи долга?! Пусть это будет на совести тех людей, которые это сделали», — делилась Дарья Семенова.

Юность и увлечения Филиппа Бегака

«Он два года потратил на восстановление после увечий. Сын долго лежал в спицах, и, когда их вынули, остались следы», — вспоминала она.

Начало карьеры на телевидении

Филипп Бегак (фото: кадр из программы «Правила жизни»)



«Что такое культура? Для кого-то это театр, книги, живопись, кино, а для меня — созидание. Я не актер, не режиссер, не художник и не писатель, я занимаюсь сельским хозяйством. Я Филипп Бегак, и это мои "Правила жизни"», — говорил он.

Фермерский бизнес Филиппа Бегака

Личная жизнь Филиппа Бегака

Брак Бегака с Настей Ивлеевой

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* / _agentgirl_)



«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — говорила мама Филиппа «СтарХиту».