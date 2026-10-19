19 октября 2026, 14:56

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Назначенная дата, приглашенные гости и подготовка к торжеству не всегда гарантируют свадьбу. Иногда знаменитости понимают, что совершили ошибку, за несколько дней до регистрации или прямо во время праздника. Одни уходили от женихов, другие возвращались к бывшим партнерам, а третьи отменяли помолвки без публичных объяснений. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Елена Кондулайнен ушла от жениха накануне свадьбы Ела Санько уехала с собственной свадьбы Екатерина Семенова не дождалась жениха в ЗАГСе Джуна Давиташвили ушла с праздника, но вернулась к жениху Анна Михалкова отменила свадьбу и вернулась к бывшему мужу Светлана Ходченкова отменила свадьбу за месяц до торжества Александр Петров и Ирина Старшенбаум не дошли до ЗАГСа

Елена Кондулайнен ушла от жениха накануне свадьбы

Елена Кондулайнен (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Ела Санько уехала с собственной свадьбы

Ёла Санько (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Екатерина Семенова не дождалась жениха в ЗАГСе

Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Джуна Давиташвили ушла с праздника, но вернулась к жениху

Джуна Давиташвили (Фото: РИА Новости/Масляев)

Анна Михалкова отменила свадьбу и вернулась к бывшему мужу

Анна Михалкова (Фото: РИА новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Ходченкова отменила свадьбу за месяц до торжества

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Александр Петров и Ирина Старшенбаум не дошли до ЗАГСа