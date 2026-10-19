Ушли из ЗАГСа, сбежали с праздника и вернулись к бывшим: истории сорвавшихся свадеб звезд
Назначенная дата, приглашенные гости и подготовка к торжеству не всегда гарантируют свадьбу. Иногда знаменитости понимают, что совершили ошибку, за несколько дней до регистрации или прямо во время праздника. Одни уходили от женихов, другие возвращались к бывшим партнерам, а третьи отменяли помолвки без публичных объяснений. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Елена Кондулайнен ушла от жениха накануне свадьбыЗаслуженная артистка России Елена Кондулайнен познакомилась с будущим женихом в одном из петербургских кафе. Отношения развивались быстро: пара подала заявление в ЗАГС, готовилась к церемонии и жила вместе. Переломным моментом стал личный дневник актрисы. Жених прочитал записи о прежних симпатиях Елены, после чего в доме произошел серьезный скандал.
По словам Кондулайнен, мужчина оскорблял ее и поднимал на нее руку. В ярости он уничтожил фотографии актрисы, в том числе снимки ее родителей. Накануне свадьбы Елена уехала к бабушке. За несколько дней она решила, что не вернется к жениху.
Ела Санько уехала с собственной свадьбыЗаслуженная артистка РСФСР Ела Санько и заслуженный артист России Ян Арлазоров познакомились во время учебы. Ян ухаживал за актрисой, а вскоре пара решила пожениться. Однако во время торжества Санько уехала с режиссером, обещавшим ей роль в кино. Артистка позднее признавалась, что этот человек нравился ей не только по профессиональным причинам.
Арлазоров остался на празднике без невесты. Роль Ела в итоге не получила, а отношения с режиссером быстро завершились. Санько вернулась к Яну, и он простил ее. В 1969 году они официально оформили брак. Со временем в семье начались конфликты, и супруги расстались.
Екатерина Семенова не дождалась жениха в ЗАГСеАктриса и певица Екатерина Семенова в 18 лет готовилась выйти замуж за молодого человека по имени Петр. Перед церемонией она призналась жениху, что лечится от туберкулеза. В назначенный день Екатерина пришла в ЗАГС, но Петр не появился. Позже она узнала, что против брака выступила мать молодого человека.
Джуна Давиташвили ушла с праздника, но вернулась к женихуПисательница Джуна Давиташвили собиралась выйти замуж за народного артиста России Игоря Матвиенко. Прямо во время праздника она вдруг поняла, что не хочет продолжать церемонию, и ушла. Позднее Джуна и Матвиенко решили еще раз попробовать построить отношения. Она вернулась к нему, после чего пара официально оформила брак. Однако союз продлился недолго.
Анна Михалкова отменила свадьбу и вернулась к бывшему мужуНародная артистка России Анна Михалкова после нескольких лет брака развелась с предпринимателем Альбертом Баковым. Их связывали дети, поэтому полностью прекратить общение оказалось непросто. Позже у актрисы начался роман с режиссером Александром Шейном. Пара вместе появлялась на публике, а Шейн общался с семьей Михалковой. Со временем влюбленные заговорили о свадьбе.
В этот период Баков начал добиваться возвращения бывшей жены. Он звонил, писал, дарил цветы и подарки, говорил о чувствах и просил сохранить семью. Анна рассталась с Шейном и вновь сошлась с Баковым. В 2008 году они повторно поженились.
Светлана Ходченкова отменила свадьбу за месяц до торжестваВ мае 2015 года бизнесмен Георгий Петришин сделал Светлане Ходченковой предложение после спектакля. Он вышел на сцену, встал на одно колено и протянул актрисе кольцо. Светлана ответила согласием, а зрители встретили пару овациями. Торжество планировали провести в феврале 2016 года. Примерно за месяц до намеченной даты стало известно о расставании пары и отмене помолвки. Причины разрыва Ходченкова публично не раскрыла.
Александр Петров и Ирина Старшенбаум не дошли до ЗАГСаАлександр Петров познакомился с Ириной Старшенбаум на съемках фильма «Притяжение». Между актерами начались отношения, а в 2017 году появилась информация об их помолвке. Поклонники ждали свадьбы, но до регистрации дело не дошло. В 2019 году Петров и Старшенбаум расстались.