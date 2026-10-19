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Ушли из ЗАГСа, сбежали с праздника и вернулись к бывшим: истории сорвавшихся свадеб звезд

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Назначенная дата, приглашенные гости и подготовка к торжеству не всегда гарантируют свадьбу. Иногда знаменитости понимают, что совершили ошибку, за несколько дней до регистрации или прямо во время праздника. Одни уходили от женихов, другие возвращались к бывшим партнерам, а третьи отменяли помолвки без публичных объяснений. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Елена Кондулайнен ушла от жениха накануне свадьбы

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен познакомилась с будущим женихом в одном из петербургских кафе. Отношения развивались быстро: пара подала заявление в ЗАГС, готовилась к церемонии и жила вместе. Переломным моментом стал личный дневник актрисы. Жених прочитал записи о прежних симпатиях Елены, после чего в доме произошел серьезный скандал.

По словам Кондулайнен, мужчина оскорблял ее и поднимал на нее руку. В ярости он уничтожил фотографии актрисы, в том числе снимки ее родителей. Накануне свадьбы Елена уехала к бабушке. За несколько дней она решила, что не вернется к жениху.

Елена Кондулайнен (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Ела Санько уехала с собственной свадьбы

Заслуженная артистка РСФСР Ела Санько и заслуженный артист России Ян Арлазоров познакомились во время учебы. Ян ухаживал за актрисой, а вскоре пара решила пожениться. Однако во время торжества Санько уехала с режиссером, обещавшим ей роль в кино. Артистка позднее признавалась, что этот человек нравился ей не только по профессиональным причинам.

Арлазоров остался на празднике без невесты. Роль Ела в итоге не получила, а отношения с режиссером быстро завершились. Санько вернулась к Яну, и он простил ее. В 1969 году они официально оформили брак. Со временем в семье начались конфликты, и супруги расстались.

Ёла Санько (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Екатерина Семенова не дождалась жениха в ЗАГСе

Актриса и певица Екатерина Семенова в 18 лет готовилась выйти замуж за молодого человека по имени Петр. Перед церемонией она призналась жениху, что лечится от туберкулеза. В назначенный день Екатерина пришла в ЗАГС, но Петр не появился. Позже она узнала, что против брака выступила мать молодого человека.

Екатерина Семенова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Джуна Давиташвили ушла с праздника, но вернулась к жениху

Писательница Джуна Давиташвили собиралась выйти замуж за народного артиста России Игоря Матвиенко. Прямо во время праздника она вдруг поняла, что не хочет продолжать церемонию, и ушла. Позднее Джуна и Матвиенко решили еще раз попробовать построить отношения. Она вернулась к нему, после чего пара официально оформила брак. Однако союз продлился недолго.

Джуна Давиташвили (Фото: РИА Новости/Масляев)

Анна Михалкова отменила свадьбу и вернулась к бывшему мужу

Народная артистка России Анна Михалкова после нескольких лет брака развелась с предпринимателем Альбертом Баковым. Их связывали дети, поэтому полностью прекратить общение оказалось непросто. Позже у актрисы начался роман с режиссером Александром Шейном. Пара вместе появлялась на публике, а Шейн общался с семьей Михалковой. Со временем влюбленные заговорили о свадьбе.

В этот период Баков начал добиваться возвращения бывшей жены. Он звонил, писал, дарил цветы и подарки, говорил о чувствах и просил сохранить семью. Анна рассталась с Шейном и вновь сошлась с Баковым. В 2008 году они повторно поженились.

Анна Михалкова (Фото: РИА новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Ходченкова отменила свадьбу за месяц до торжества

В мае 2015 года бизнесмен Георгий Петришин сделал Светлане Ходченковой предложение после спектакля. Он вышел на сцену, встал на одно колено и протянул актрисе кольцо. Светлана ответила согласием, а зрители встретили пару овациями. Торжество планировали провести в феврале 2016 года. Примерно за месяц до намеченной даты стало известно о расставании пары и отмене помолвки. Причины разрыва Ходченкова публично не раскрыла.

Светлана Ходченкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Александр Петров и Ирина Старшенбаум не дошли до ЗАГСа

Александр Петров познакомился с Ириной Старшенбаум на съемках фильма «Притяжение». Между актерами начались отношения, а в 2017 году появилась информация об их помолвке. Поклонники ждали свадьбы, но до регистрации дело не дошло. В 2019 году Петров и Старшенбаум расстались.

Александр Петров (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Дарья Осипова

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