«У неё глаза карие»: Олешко высказался о своем семейном статусе

19 октября 2026, 12:25

Актер Олешко не раскрыл личность своей жены

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Олешко впервые за долгое время прокомментировал свой семейный статус. Артист жёстко ограничил круг тем для обсуждения с журналистами и дал понять, что не намерен раскрывать личность супруги, сообщает «7Дней.ру».





Шоумен ранее говорил, что его спутница жизни не связана со светским миром шоу-бизнеса и избегает излишней публичности. Артист лишь однажды обмолвился в телеэфире, что домашними кулинарными делами заправляет именно жена, но скрыл даже её имя.





«У неё глаза карие, а дальше оставьте это мне. И её мне оставьте. Спросите меня лучше про юбилей», — прокомментировал Александр.