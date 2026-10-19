«У неё глаза карие»: Олешко высказался о своем семейном статусе
Актер Олешко не раскрыл личность своей жены
Александр Олешко впервые за долгое время прокомментировал свой семейный статус. Артист жёстко ограничил круг тем для обсуждения с журналистами и дал понять, что не намерен раскрывать личность супруги, сообщает «7Дней.ру».
Шоумен ранее говорил, что его спутница жизни не связана со светским миром шоу-бизнеса и избегает излишней публичности. Артист лишь однажды обмолвился в телеэфире, что домашними кулинарными делами заправляет именно жена, но скрыл даже её имя.
«У неё глаза карие, а дальше оставьте это мне. И её мне оставьте. Спросите меня лучше про юбилей», — прокомментировал Александр.Ранее Олешко рассказал, на что не жалеет денег. Исполнитель ролей предпочитает простой стиль.