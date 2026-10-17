«Я всегда рядом»: Татьяна Навка трогательно поздравила Дмитрия Пескова с днём рождения

17 октября 2026, 22:51

Татьяна Навка поделилась архивными фото с Дмитрием Песковым

Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* / @tatiana_navka)

Татьяна Навка трогательно поздравила своего супруга Дмитрия Пескова с днём рождения. В честь праздника фигуристка опубликовала в личном блоге архивные фотографии, на которых они запечатлены вдвоём. 17 октября пресс-секретарю президента России исполнилось 58 лет.





На снимках супруги нежно позируют вместе, не скрывая тёплых чувств друг к другу. Навка сопроводила публикацию романтичным посланием, в котором призналась мужу в любви и пожелала, чтобы их особенная близость сохранялась как можно дольше.



Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* / @tatiana_navka)

«Пусть этот миг "глаза в глаза" и наш с тобой взгляд в одну сторону длятся вечно. С днём рождения, любимый. Я всегда рядом», — написала Татьяна.