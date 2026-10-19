«Обычное дело»: Борис Щербаков рассказал, как ему отрезало палец
Народный артист России Борис Щербаков получил серьёзную травму во время работы в своей столярной мастерской — ему отрезало половину пальца. Об этом актёр рассказал в студии передачи «Звезды сошлись», продемонстрировав повреждённую руку.
О произошедшем Щербаков решил не сообщать супруге, актрисе Татьяне Бронзовой, и самостоятельно отправился в больницу за медицинской помощью. Жена узнала о травме позднее, когда увидела последствия происшествия. Увиденное оказалось для неё настолько шокирующим, что она потеряла сознание. По словам Щербакова, он давно занимается столярным делом и привык работать с инструментами, поэтому поначалу не воспринял случившееся как нечто из ряда вон выходящее.
«Полпальца мне отрезало. Это обычное дело для человека, который занимается столярным делом», — добавил исполнитель роли полковника Бородина в сериале «Солдаты».
Ранее Борис Щербаков предрёк успех актерам Константину Хабенскому и Сергею Безрукову на новых постах. Он посчитал их назначения заслуженными.