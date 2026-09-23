Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон
Том Круз оказался в центре внимания во время встречи с Кейт Миддлтон в Лондоне. Голливудский актёр при приветствии не ограничился привычным для официальных мероприятий рукопожатием и несколько раз коснулся губами щеки принцессы Уэльской. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Такой жест привлёк внимание именно из-за правил королевского этикета. При встрече с членами британской королевской семьи обычно придерживаются сдержанного приветствия — рукопожатия или лёгкого поклона. Слишком близкий физический контакт без инициативы со стороны самого члена семьи считается нежелательным.
Однако Круз, судя по кадрам с мероприятия, решил действовать менее формально. Актёр тепло поприветствовал Кейт, а затем галантно проводил её по лестнице, придерживая рядом с собой.
Поведение звезды «Миссии невыполнима» быстро стало обсуждаться в Сети. Пользователи обратили внимание, что актёр явно чувствовал себя достаточно свободно рядом с принцессой и не стал соблюдать привычную для подобных встреч дистанцию.
При этом подобные правила королевского протокола не стоит воспринимать как строгий закон: многое зависит от обстоятельств, формата мероприятия и личной инициативы участников встречи. В случае с Крузом внимание публики привлекло именно то, насколько неформально он повёл себя с Кейт.
Встреча голливудской звезды и принцессы Уэльской в итоге запомнилась не только официальной частью мероприятия, но и неожиданно тёплым приветствием, которое заметно выбилось из привычного королевского формата.
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