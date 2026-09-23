Том Круз нарушил королевский протокол, поцеловав Кейт Миддлтон

23 сентября 2026, 21:34

Том Круз расцеловал Кейт Миддлтон при встрече в Лондоне

Том Круз (Фото: Instagram* / @tomcruise)

Том Круз оказался в центре внимания во время встречи с Кейт Миддлтон в Лондоне. Голливудский актёр при приветствии не ограничился привычным для официальных мероприятий рукопожатием и несколько раз коснулся губами щеки принцессы Уэльской. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».