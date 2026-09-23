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«Деньги не станут поводом»: Любовь Успенская заступилась за будущего зятя

Успенская пообещала помогать будущему зятю, который жаловался на нехватку денег
Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Будущий зять Любови Успенской Артем Москвин пожаловался на финансовые трудности. Молодой человек, который собирается жениться на дочери певицы Татьяне Плаксиной, признался, что иногда ему не хватает средств даже на поездки к будущей супруге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.



При этом Москвин активно участвует в творческой карьере Плаксиной. Он помогает организовывать для неё концерты и капустники, а также занимается продвижением избранницы. Успенская, по её словам, внимательно наблюдает за отношениями пары и поддерживает их планы на совместное будущее.

Певица уверена, что финансовые сложности не должны становиться препятствием для свадьбы. Она также отметила, что Артем самостоятельно оплачивает обучение в МГУ и планирует продолжить образование в аспирантуре.

«Я убеждена, что он способен на многое и будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодоженами», — заявила Успенская.
Артистка подчеркнула, что видит между молодыми людьми настоящие чувства и считает отношения совместной работой. По её мнению, любовь предполагает не только эмоции, но и готовность обоих партнёров вместе преодолевать трудности и строить общее будущее.

Успенская также заверила, что не собирается оставлять дочь и её будущего мужа без поддержки. Если молодожёны обратятся к ней за помощью, певица обещает быть рядом и по возможности помогать им.

«Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят», — подчеркнула королева шансона.
Софья Метелева

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