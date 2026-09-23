«Деньги не станут поводом»: Любовь Успенская заступилась за будущего зятя
Будущий зять Любови Успенской Артем Москвин пожаловался на финансовые трудности. Молодой человек, который собирается жениться на дочери певицы Татьяне Плаксиной, признался, что иногда ему не хватает средств даже на поездки к будущей супруге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
При этом Москвин активно участвует в творческой карьере Плаксиной. Он помогает организовывать для неё концерты и капустники, а также занимается продвижением избранницы. Успенская, по её словам, внимательно наблюдает за отношениями пары и поддерживает их планы на совместное будущее.
Певица уверена, что финансовые сложности не должны становиться препятствием для свадьбы. Она также отметила, что Артем самостоятельно оплачивает обучение в МГУ и планирует продолжить образование в аспирантуре.
«Я убеждена, что он способен на многое и будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодоженами», — заявила Успенская.Артистка подчеркнула, что видит между молодыми людьми настоящие чувства и считает отношения совместной работой. По её мнению, любовь предполагает не только эмоции, но и готовность обоих партнёров вместе преодолевать трудности и строить общее будущее.
Успенская также заверила, что не собирается оставлять дочь и её будущего мужа без поддержки. Если молодожёны обратятся к ней за помощью, певица обещает быть рядом и по возможности помогать им.
«Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят», — подчеркнула королева шансона.