«Деньги не станут поводом»: Любовь Успенская заступилась за будущего зятя

23 сентября 2026, 23:00

Успенская пообещала помогать будущему зятю, который жаловался на нехватку денег

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Будущий зять Любови Успенской Артем Москвин пожаловался на финансовые трудности. Молодой человек, который собирается жениться на дочери певицы Татьяне Плаксиной, признался, что иногда ему не хватает средств даже на поездки к будущей супруге. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.





При этом Москвин активно участвует в творческой карьере Плаксиной. Он помогает организовывать для неё концерты и капустники, а также занимается продвижением избранницы. Успенская, по её словам, внимательно наблюдает за отношениями пары и поддерживает их планы на совместное будущее.



Певица уверена, что финансовые сложности не должны становиться препятствием для свадьбы. Она также отметила, что Артем самостоятельно оплачивает обучение в МГУ и планирует продолжить образование в аспирантуре.





«Я убеждена, что он способен на многое и будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодоженами», — заявила Успенская.

«Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят», — подчеркнула королева шансона.