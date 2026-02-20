Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: творческий путь и личная жизнь лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева
Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 69 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.
Биография Николая Расторгуева: детство и юностьБудущий артист появился на свет 21 февраля 1957 года в городе Лыткарино Московской области. Его отец, Вячеслав Николаевич, был водителем, а мать, Мария Александровна, работала на швейной фабрике.
«Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом — лес, река. В общем, занятий было полно», — поделился артист в беседе с «MySLO».Любовь к музыке у Николая зародилась благодаря другу, чья мама управляла кинотеатром «Иллюзион». Благодаря ей они часто смотрели фильмы бесплатно. В 1974 году друзья увидели картину «Вечер трудного дня» о группе The Beatles. Этот фильм вдохновил будущего артиста освоить гитару.
Однако профессионально заниматься музыкой он не планировал. После школы поступил в Московский технологический институт лёгкой промышленности, но проучился всего год — был отчислен за участие в драке.
Затем работал лаборантом и слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в Лыткарине. Пойти в армию не получилось по медицинским показаниям.
«Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил "белый билет", хотя всерьез настраивался на службу, ждал осеннего призыва и мечтал попасть во "взрослые" войска, типа ВДВ. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказал певец «Правде.ру».
Начало музыкальной карьерыВ 1978 году Николай Расторгуев прошёл прослушивание и стал солистом ВИА «Шестеро молодых» под руководством Вилена Дарчиева.
В последующие годы он сменил несколько коллективов:
- 1980–1985 гг. – вокалист ВИА «Лейся, песня»;
- 1985 г. – бас-гитарист группы «Рондо»;
- 1985–1986 гг. – солист ВИА «Здравствуй, песня», которым руководил Игорь Матвиенко.
Создание группы «Любэ»Знакомство с Игорем Матвиенко стало ключевым моментом в судьбе Расторгуева. В январе 1989 года началась работа над дебютным альбомом группы «Любэ». Первые песни — «Люберцы» и «Батька Махно» — записали 14 января. Именно этот день считается официальной датой основания коллектива.
«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев.В 90-е годы популярность группы стремительно росла. Уже в 1990 году «Любэ» заняли призовое место на фестивале «Песня года» и активно участвовали в телевизионных программах. В 1992 году вышел их второй альбом «Кто сказал, что мы плохо жили?», а в 1995 году группа представила хит «Комбат», который быстро завоевал любовь слушателей.
За первые три года существования «Любэ» дали около 800 концертов, собравших свыше 3 миллионов зрителей.
«Наша музыка несет народный дух, да и мой образ необычен для нашей музыкальной культуры. У нас есть разные песни: серьезные, легкие, веселые, для застолья, но мы не стараемся уходить от действительности. В песнях отражается наша гражданская позиция. Без этого нельзя. Если иметь в виду некую народность, патриотичность, то это не изживается. Это и есть та идея, которая существует в основе группы "Любэ"», — отметил Николай в беседе с «правдой.ру».
Проблемы со здоровьем Николая РасторгуеваВ 2007 году музыканту поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность» в тяжёлой форме. Ему требовалась пересадка почки, но до поиска подходящего донора артисту приходилось регулярно проходить гемодиализ. В 2009 году ему провели трансплантацию органа.
В сентябре 2015 года во время выступления в Израиле Расторгуев был экстренно госпитализирован. Причиной ухудшения состояния стали переживания за отца, который восстанавливался после инсульта.
В 2017 году музыканта снова доставили в больницу, на этот раз из-за сердечного приступа. К счастью, врачи стабилизировали его состояние.
Личная жизнь Николая РасторгуеваСвою будущую супругу Валентину Николай встретил в 15 лет. Девушка профессионально занималась хореографией и мечтала поступить в хореографическое училище. Однако она отказалась от своей мечты ради любви.
«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.Через четыре года после знакомства пара официально зарегистрировала брак. В 1977 году у них родился сын Павел.
«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: "Я влюбилась!"» — поделилась воспоминаниями Валентина.Однако спустя 15 лет совместной жизни, в 1990 году, их семья распалась. Во время работы в ВИА «Зодчие» Расторгуев познакомился с Натальей, которая была костюмером коллектива. Между ними завязались романтические отношения, которые долгое время оставались тайной. Наталья была моложе Николая на 13 лет.
Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)
Разрыв с первой женой стал особенно болезненным для сына Павла, который воспринимал уход отца как предательство. Несмотря на это, Расторгуев принял решение развестись и вскоре вступил в новый брак. В союзе с Натальей у него родился сын Николай.
«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказала бывшая жена Николая.От пережитой боли она месяц не могла подняться с постели. Развод дался ей мучительно тяжело, а известие о новой свадьбе Николая стало ещё одним ударом. Только к концу 2000-х боль постепенно отступила — Валентина встретила другого мужчину и обрела новое счастье
По словам Николая, Наталья, на которой певец женат уже 35 лет, покорила его буквальном всем.
«Поэтому она и стала моей женой. Это очень серьезный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всем совпасть», — признался музыкант.
Отношения Расторгуева с сыномВ 1994 году, когда в новой семье Николая родился сын, переживания Павла усилились. Он болезненно воспринимал тот факт, что отец теперь воспитывает другого ребёнка. В отличие от младшего брата, охотно делившегося в социальных сетях подробностями своей жизни, Павел предпочитал оставаться вне публичного пространства и избегал медийности.
Сегодня Павел живёт в Люберцах вместе с супругой и дочерью. Он получил образование в сфере культурологии. Однако фамилия Расторгуев на протяжении многих лет воспринималась им как серьёзное психологическое испытание: окружающие неизменно сопоставляли его с отцом, и подобные сравнения причиняли внутренний дискомфорт.
Постепенно отношения между Павлом и Николаем начали налаживаться. В 2025 году Павел вышел на сцену в опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир», заменив в постановке собственного отца. Инициатором выступил сам Николай: услышав вокал сына, он отметил поразительное сходство тембра с собственным. Этот совместный творческий опыт стал важным шагом к восстановлению доверия и возвращению тёплых, по-настоящему семейных отношений, которых обоим долгое время не хватало.
Как сейчас живёт Николай РасторгуевСегодня Николай Расторгуев продолжает активно выступать с группой «Любэ», участвуя в концертах и светских мероприятиях. Недавно он исполнил роль воеводы Фёдора в этно-опере «Князь Владимир», где главную партию исполнил SHAMAN.
В марте 2024 года артист также выступил на концерте, посвящённом присоединению Крыма, который прошёл на Красной площади.
«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — сказал Расторгуев для «Россия сегодня».В 2025 году он продолжил гастролировать, хотя некоторые концерты переносились из-за его самочувствия.