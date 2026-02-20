20 февраля 2026, 12:59

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Николай Вячеславович Расторгуев — известный музыкант, гитарист, исполнитель и лидер группы «Любэ». Он удостоен звания Народного артиста России. Однако за успешной карьерой скрываются сложные жизненные испытания. 21 февраля артисту исполняется 69 лет. «Радио 1» расскажет о его творческом пути, создании культовой группы, проблемах со здоровьем и личной жизни.





Содержание Биография Николая Расторгуева: детство и юность Начало музыкальной карьеры Создание группы «Любэ» Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева Личная жизнь Николая Расторгуева Отношения Расторгуева с сыном Как сейчас живёт Николай Расторгуев

Биография Николая Расторгуева: детство и юность

«Раньше вся детвора была во дворе, дома никто не сидел. Было много различных уличных игр, рядом были стройки, а это для ребят самое интересное. Можно было попробовать, например, попрыгать на огромной куче песка. А рядом — лес, река. В общем, занятий было полно», — поделился артист в беседе с «MySLO».

Николай Расторгуев (фото: Telegram @nikolayrastorguev)

«Меня же не взяли из-за здоровья: не прошел медкомиссию и получил "белый билет", хотя всерьез настраивался на службу, ждал осеннего призыва и мечтал попасть во "взрослые" войска, типа ВДВ. Честно говоря, о патриотизме и прочих высоких материях я тогда не думал, хотел испытать себя, проверить в настоящем деле», — рассказал певец «Правде.ру».

Начало музыкальной карьеры

1980–1985 гг. – вокалист ВИА «Лейся, песня»;

1985 г. – бас-гитарист группы «Рондо»;

1985–1986 гг. – солист ВИА «Здравствуй, песня», которым руководил Игорь Матвиенко.

Создание группы «Любэ»

Николай Расторгуев (фото: Telegram @nikolayrastorguev)

«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства — любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», — рассказал Расторгуев.

«Наша музыка несет народный дух, да и мой образ необычен для нашей музыкальной культуры. У нас есть разные песни: серьезные, легкие, веселые, для застолья, но мы не стараемся уходить от действительности. В песнях отражается наша гражданская позиция. Без этого нельзя. Если иметь в виду некую народность, патриотичность, то это не изживается. Это и есть та идея, которая существует в основе группы "Любэ"», — отметил Николай в беседе с «правдой.ру».

Проблемы со здоровьем Николая Расторгуева

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Алексей Смагин)

Личная жизнь Николая Расторгуева

«Моя жена ноги задирать на сцене не будет», — говорил музыкант.

«Коля пригласил меня на танец, а у меня внутри всё дрожало. Я тогда поняла, что любовь с первого взгляда не метафора. Когда мы танцевали, он вдруг нежно поцеловал меня в щёку, и у меня земля ушла из-под ног. Пришла домой и объявила родителям: "Я влюбилась!"» — поделилась воспоминаниями Валентина.

Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

«Я тогда умерла и родилась заново. Но чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказала бывшая жена Николая.

«Поэтому она и стала моей женой. Это очень серьезный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всем совпасть», — признался музыкант.

Отношения Расторгуева с сыном

Николай Расторгуев с супругой (фото: РИА Новости / Виктор Толочко)

Как сейчас живёт Николай Расторгуев

«Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — сказал Расторгуев для «Россия сегодня».