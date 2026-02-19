Пользователи Сети раскритиковали новый образ Аглаи Тарасовой
31-летняя Аглая Тарасова решилась на смену имиджа и показала результат преображения в видео, опубликованном в соцсетях.
Актриса избавилась от рыжего подтона волос, который появился из-за частого пребывания на солнце.
Специалист перекрасила волосы Тарасовой в глубокий шоколадный оттенок и сделала укладку в голливудском стиле. Сама артистка осталась довольна обновлённым образом и с воодушевлением поделилась результатом с подписчиками.
Однако реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Многие комментаторы отметили, что более тёмный цвет волос и новая причёска, по их мнению, визуально сделали актрису старше. Другие же, напротив, поддержали Тарасову, подчеркнув, что образ выглядит более элегантным и зрелым.
