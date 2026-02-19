Достижения.рф

Пользователи Сети раскритиковали новый образ Аглаи Тарасовой

Аглаю Тарасову обвинили в том, что смена имиджа визуально прибавила ей возраст
Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

31-летняя Аглая Тарасова решилась на смену имиджа и показала результат преображения в видео, опубликованном в соцсетях.



Актриса избавилась от рыжего подтона волос, который появился из-за частого пребывания на солнце.

Специалист перекрасила волосы Тарасовой в глубокий шоколадный оттенок и сделала укладку в голливудском стиле. Сама артистка осталась довольна обновлённым образом и с воодушевлением поделилась результатом с подписчиками.

Однако реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Многие комментаторы отметили, что более тёмный цвет волос и новая причёска, по их мнению, визуально сделали актрису старше. Другие же, напротив, поддержали Тарасову, подчеркнув, что образ выглядит более элегантным и зрелым.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0