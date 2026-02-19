Пользователи Сети раскритиковали новый образ Аглаи Тарасовой

19 февраля 2026, 22:30

Аглаю Тарасову обвинили в том, что смена имиджа визуально прибавила ей возраст

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

31-летняя Аглая Тарасова решилась на смену имиджа и показала результат преображения в видео, опубликованном в соцсетях.