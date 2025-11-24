«Ушёл в бабло и коммерцию»: Кинокритик раскрыл, почему Епифанцев снимается только в сериалах

24 ноября 2025, 13:00

Кинокритик Шпагин: у Епифанцева есть все шансы вернуться в большое кино

Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Не так давно актёр Владимир Епифанцев признался, что до сих пор не исполнил ни одной роли, которую мог бы назвать действительно хорошей. Он также заявил, что в случае ухода из кино занялся бы созданием одежды.





Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» заявил, что очень сожалеет об уходе его из большого кино.





«Хотелось бы, чтобы Владимир Епифанцев вернулся из своих сериалов на экраны кино, потому что он великий актёр, а ушел в бабло и коммерцию. Он умный человек и сам прекрасно понимает, что пока засел, но у него есть все шансы вернуться в серьезное большое кино», — отметил Шпагин.

«Например, Антон Васильев, который на Цыганова похож, очень сильный. Он очень разносторонний актер, с большой палитрой. При огромном уважении к Цыганову, если сравнивать, то они похожи и внешне, и по голосу. Также приятно удивлен игрой актеров вторых и третьих планов — такими, как Дмитрий Лысенков, Дмитрий Позднов, Сергей Стёпин, Алексей Розин. Не всегда могу ахнуть, но они очень интересные», — сказал он.