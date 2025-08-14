«Усыновила инфантильного мальчика»: Elvira T рассказала о настоящих причинах развода с Александром Гречаником
Певица Elvira T (настоящее имя — Эльвира Тугушева) в январе 2025 года развелась с музыкантом Александром Гречаником. Расставание было громким. Эльвира в личном блоге заявила, что причиной разлада стало неподобающие поведение Александра, опубликовавшего в соцсетях неуважительное сообщение в адрес бывшей супруги. Подробнее — в материале «Радио 1».
Безответственный поступок
Эльвира и Александр состояли в отношениях 3,5 года. В октябре 2022 года Гречаник сделал Эльвире предложение руки и сердца на её же концерте.
«Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой», — обращался Александр к девушке.Певица согласилась. И летом 2024 года пара отмечала день рождения артистки на круизном лайнере. А в январе 2025 года Эльвира выложила пост, в котором сообщила о расставании с музыкантом.
«Я думала, что вышла замуж за мужчину, а оказалось, что усыновила инфантильного мальчика-подростка. Хотя это было очевидно с самого начала… Рада, что я окончательно поняла это быстрее, чем мы бы перешли на новые этапы, которые обычно бывают после брака. Но это часть моей истории, и я не буду трусливо вычищать всё, что было», — объяснила причину развода певица в соцсети в «ВКонтакте».По её словам, Александр сделал их отношения публичными. Когда же нужно было рассказать аудитории, почему они больше не вместе, музыкант решил просто удалить, ничего не объясняя, из соцсетей всё, что связано с Эльвирой. Девушка назвала такой поступок инфантильным.
Позднее Гречаник опубликовал пост с сообщением о разводе.
«Моя вина в том, что не получилось разойтись красиво, вследствие чего произошли все эти публичные высказывания, которые произошли. Мы с Элей поговорили, и я думаю, что друг друга услышали», — написал Александр.
Реакция Эльвиры на расставание
Elvira T записала трек «Раунд», в котором рассказала о разводе с Александром Гречаником. На языке музыкантов это композиция называется «дисс» (песня, в которой один исполнитель выражает неуважение к другому). На самом деле, как кажется, это грустный трек, в котором девушка демонстрирует своё горькое разочарование в человеке, говорившем о вечной любви к ней. Позднее Эльвира назвала эту композицию «дерзкой, мрачной», но уже не «диссом».
«Мне просто стыдно, что после такой красивой истории любви мы расходимся вот так. Но тому есть причины, и в них не я виновата. И он это признал и понял», — обратилась к своим подписчикам Эльвира.