14 августа 2025, 11:41

Певица Elvira T (Фото: «ВКонтакте», @elvirat_official)

Певица Elvira T (настоящее имя — Эльвира Тугушева) в январе 2025 года развелась с музыкантом Александром Гречаником. Расставание было громким. Эльвира в личном блоге заявила, что причиной разлада стало неподобающие поведение Александра, опубликовавшего в соцсетях неуважительное сообщение в адрес бывшей супруги. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Безответственный поступок Реакция Эльвиры на расставание



Безответственный поступок

«Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Я никогда никого так не любил, как тебя. Я хочу прожить свою жизнь с тобой», — обращался Александр к девушке.

«Я думала, что вышла замуж за мужчину, а оказалось, что усыновила инфантильного мальчика-подростка. Хотя это было очевидно с самого начала… Рада, что я окончательно поняла это быстрее, чем мы бы перешли на новые этапы, которые обычно бывают после брака. Но это часть моей истории, и я не буду трусливо вычищать всё, что было», — объяснила причину развода певица в соцсети в «ВКонтакте».

Elvira T и Александр Гречаник (Фото: «ВКонтакте», @elvirat_official)



«Моя вина в том, что не получилось разойтись красиво, вследствие чего произошли все эти публичные высказывания, которые произошли. Мы с Элей поговорили, и я думаю, что друг друга услышали», — написал Александр.

Реакция Эльвиры на расставание

«Мне просто стыдно, что после такой красивой истории любви мы расходимся вот так. Но тому есть причины, и в них не я виновата. И он это признал и понял», — обратилась к своим подписчикам Эльвира.