«Тефаль» хочет взыскать с Вячеслава Манучарова 2 млн за рекламу сковородок

Вячеслав Манучаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания «Тефаль» пытается через суд взыскать с актера Вячеслава Манучарова два миллиона рублей за сравнение отечественной сковородки с французской. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Заявители обвиняют артиста в незаконном использовании товарного знака и в причинении ущерба деловой репутации сковородок. При этом когда именно Манучаров надругался над имиджем фирмы, остается неизвестным.

Ранее подобная история случилась с психологом Вероникой Степановой, которая тоже посмела сравнить российскую сковородку с французкой. С мая она готовит ответный иск к «Тефаль», по которому надеется получить 200 миллионов рублей.

