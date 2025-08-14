«Тефаль» хочет взыскать с Вячеслава Манучарова 2 млн за рекламу сковородок

14 августа 2025, 10:35

Вячеслав Манучаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания «Тефаль» пытается через суд взыскать с актера Вячеслава Манучарова два миллиона рублей за сравнение отечественной сковородки с французской. Об этом сообщает telegram-канал Mash.