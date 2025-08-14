SHOT: рэпер Влади* ликвидировал ИП и оборвал все связи с Россией
Рэпер Влади* из группы «Каста» окончательно избавился от предпринимательских активностей в России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 46-летний исполнитель ликвидировал ИП, что стало последним шагом в разрыве связей с российской бизнес-средой.
Кроме того, на Влада Лешкевича* было зарегистрировано ООО «Респект продакшн», через которое он занимался продажей одежды и виниловых пластинок, сотрудничал с другими артистами, снимал клипы и выпускал альбомы. Эта компания находится в стадии ликвидации с прошлого месяца.
Отмечается, что среди участников группы свое ИП решил оставить только Антон Мишенин, также известный под псевдонимом Змей.
