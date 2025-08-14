SHOT: рэпер Влади* ликвидировал ИП и оборвал все связи с Россией

14 августа 2025, 10:04

Рэпер Влади* (Влад Лешкевич*) (Фото: Инстаграм**/vlady.pro)

Рэпер Влади* из группы «Каста» окончательно избавился от предпринимательских активностей в России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 46-летний исполнитель ликвидировал ИП, что стало последним шагом в разрыве связей с российской бизнес-средой.