Достижения.рф

SHOT: рэпер Влади* ликвидировал ИП и оборвал все связи с Россией

Рэпер Влади* (Влад Лешкевич*) (Фото: Инстаграм**/vlady.pro)

Рэпер Влади* из группы «Каста» окончательно избавился от предпринимательских активностей в России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 46-летний исполнитель ликвидировал ИП, что стало последним шагом в разрыве связей с российской бизнес-средой.



Кроме того, на Влада Лешкевича* было зарегистрировано ООО «Респект продакшн», через которое он занимался продажей одежды и виниловых пластинок, сотрудничал с другими артистами, снимал клипы и выпускал альбомы. Эта компания находится в стадии ликвидации с прошлого месяца.

Отмечается, что среди участников группы свое ИП решил оставить только Антон Мишенин, также известный под псевдонимом Змей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0