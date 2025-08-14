«Я лгала»: Искалеченная в Дубае Мария Ковальчук призналась во лжи в интервью Собчак

14 августа 2025, 11:01

Модель Мария Ковальчук, которая серьёзно пострадала в Дубае, солгала в интервью у Собчак

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук, которую ранее нашли с тяжелыми травмами в Дубае, заявила, что дала недостоверные сведения в интервью Ксении Собчак. Соответствующее признание она опубликовала в своём личном блоге.





20-летняя Мария сообщила, что в день случившейся с ней ужасной истории в её крови не было обнаружено запрещенных веществ, хотя ранее в беседе с Собчак она утверждала обратное.

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — заявила девушка.