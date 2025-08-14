«Я лгала»: Искалеченная в Дубае Мария Ковальчук призналась во лжи в интервью Собчак
Модель Мария Ковальчук, которая серьёзно пострадала в Дубае, солгала в интервью у Собчак
Украинская модель Мария Ковальчук, которую ранее нашли с тяжелыми травмами в Дубае, заявила, что дала недостоверные сведения в интервью Ксении Собчак. Соответствующее признание она опубликовала в своём личном блоге.
20-летняя Мария сообщила, что в день случившейся с ней ужасной истории в её крови не было обнаружено запрещенных веществ, хотя ранее в беседе с Собчак она утверждала обратное.
«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это», — заявила девушка.Ковальчук добавила, что двое мужчин, находившихся с ней в тот вечер, якобы проходили аналогичные тесты. Однако, по её словам, они не смогут предоставить официальных доказательств.
Напомним, в марте Ковальчук пропала после вечеринки в Дубае. Позже её обнаружили на обочине дороги с переломами ног и позвоночника.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.