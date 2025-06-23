Усыновили и вернули обратно: Садальский, Русланова, Губенко и другие артисты, которые росли в детском доме
К сожалению, не каждый ребенок имеет возможность расти в заботливой семье. Некоторые остаются без родителей, поскольку те их бросают или уходят из жизни. Детям приходится жить в детских домах, надеясь на то, что однажды их усыновят любящие родители. Не всем сиротам удается достичь успеха, но среди них есть те, кто добивается значительных результатов. Подробнее о семи известных российских и советских актерах, которые росли в детском доме, читайте в материале «Радио 1».
Станислав СадальскийСтанислав Садальский появился на свет в 1951 году в Чувашской ССР, в селе Чкаловское. Его детство было далеко от идеала: отец часто поднимал руку на него, его брата и мать, и когда Станиславу исполнилось 12 лет, его жизнь кардинально изменилась — мама ушла из жизни. Актер всегда считал, что именно отец виновен в её трагической судьбе.
После утраты матери отец, не желая заниматься воспитанием детей, отправил сыновей в Воронежский интернат. Это решение стало для Стаса тяжелым испытанием, но именно в интернате он открыл для себя театральный мир и понял, что хочет связать свою жизнь с искусством. По окончании интерната он попытался поступить во ВГИК, но неудачно: его не приняли из-за неправильного прикуса. Однако это не остановило его — он устроился работать учеником токаря, продолжая мечтать о сцене и активно участвуя в кружке драматического искусства.
Спустя некоторое время Стас вновь попробовал свои силы, на этот раз в ГИТИСе. Удача улыбнулась ему, и он был принят. Интересно, что его «неправильный» прикус в итоге сыграл ему на руку: именно благодаря этому он создал незабываемый образ «Кирпича» в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя».
Нина РуслановаЗнаменитая советская актриса Нина Русланова, знакомая зрителям по таким фильмам, как «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Берегите мужчин», имеет удивительную и трогательную историю. Она появилась на свет в 1946 году в украинском городе Богодухов, но свою биологическую семью никогда не знала: её нашли на улице местные жители, когда ей было всего два месяца. Эти добрые люди и отвезли малышку в детский дом.
Нина признавалась, что не знала точной даты своего рождения, она в какой-то момент решила сама выбрать её. Актриса остановила свой выбор на 5 декабря 1945 года — эта дата не только подходила по возрасту, но и совпадала с днем Сталинской конституции.
В детском доме девочку нарекли Ниной, а её фамилия была выбрана в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой. Жизнь в детских домах была непростой: Нина успела сменить пять учреждений, прежде чем достигла совершеннолетия. В 18 лет она решила попробовать себя в строительстве и успешно окончила строительное училище, получив профессию штукатура.
Однако мечта стать актрисой не оставляла её. Нина отправилась в Харьков, где поступила в театральное училище. Спустя год она переехала в Москву и стала студенткой знаменитого театрального училища имени Щукина. В возрасте 21 года она дебютировала на экране, сыграв домработницу в фильме «Короткие встречи». Так началась её яркая карьера, полная запоминающихся ролей и зрительской любви.
Евгений ШириковЕвгений Шириков родился 14 июля 1988 года в Вологде. Его детство было довольно обычным, пока в 11 лет не произошли трагические события: его отец оказался в тюрьме, а мать ушла из жизни. В результате он попал в интернат в городе Сокол, где проявил себя как целеустремленный и разносторонний человек. Он активно занимался спортом, музыкой и участвовал в театральном кружке, а именно в драматической студии для детей.
Когда ему исполнилось 14 лет, его перевели в вологодский детский дом, где он сразу записался в местную школу искусств при детском театре. Спустя три года он поступил в музыкальный колледж, где также добился значительных успехов. После успешного завершения колледжа Шириков поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, которую окончил с отличием.
Николай ГубенкоНиколай Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе во время бомбежки. Его мать укрывалась в катакомбах, им удалось выжить. Он был пятым ребенком в семье, а его отец, военный летчик, погиб в 1942 году. В 1945 году умерла мать Николая, пятеро детей стали сиротами, попав в детский дом.
Позже Николай был переведен в Суворовское училище, где увлекся театром. После окончания училища он поступил в театральную студию при Доме актера, а затем в ВГИК, который окончил в 1964 году. Его карьера началась с роли в фильме «Застава Ильича». Николай Губенко стал известным актером, режиссером и последним министром культуры СССР.
Николай ПерминовНиколай Перминов, родившийся в 1971 году в Магаданской области, в детстве оказался в детском доме после того, как его мать отказалась от него. Его усыновили, но вернули обратно, решив, что у него синдром Дауна, хотя диагноз не подтвердился.
В детском доме он увлекся театром и продолжал мечтать стать актером, даже служа в армии. После дембеля он попробовал танцы, но вскоре вернулся к актерству и поступил в Щукинское училище, которое окончил в 2009 году. Несмотря на успехи в карьере, он продолжал искать свою мать и в итоге нашел родную сестру.
Василий ЛыкшинВасилий Лыкшин, родившийся в 1987 году в поселке Горки-2, стал известен благодаря фильмам «Ангел на обочине», «Сволочи» и сериалу «Громовы». В 1994 году его родители были лишены родительских прав, он попал в детский дом. В юности часто хулиганил, поэтому был отправлен в специальное училище для трудных подростков.
Его жизнь изменилась, когда режиссер Светлана Стасенко предложила ему главную роль в «Ангеле на обочине». В 18 лет он вернулся к семье, оформил опеку над братьями и сестрой после смерти матери и вступил в брак с Еленой, с которой у них родилась дочь Кира. К сожалению, Василий умер 17 октября 2009 года от острой сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 22 лет.