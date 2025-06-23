Усыновили и вернули обратно: Садальский, Русланова, Губенко и другие артисты, которые росли в детском доме

23 июня 2025, 16:49

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

К сожалению, не каждый ребенок имеет возможность расти в заботливой семье. Некоторые остаются без родителей, поскольку те их бросают или уходят из жизни. Детям приходится жить в детских домах, надеясь на то, что однажды их усыновят любящие родители. Не всем сиротам удается достичь успеха, но среди них есть те, кто добивается значительных результатов. Подробнее о семи известных российских и советских актерах, которые росли в детском доме, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Станислав Садальский Нина Русланова Евгений Шириков Николай Губенко Николай Перминов Василий Лыкшин Петр Логачев



Станислав Садальский

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Нина Русланова

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Евгений Шириков

Евгений Шириков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



Николай Губенко

Николай Губенко (Фото: РИА Новости/Борис Приходько)



Николай Перминов

Николай Перминов (Фото: кадр из фильма «‎Презумпция невиновности»)

Василий Лыкшин

Василий Лыкшин (Фото: кадр из фильма «‎Громовы»)

Петр Логачев



Петр Логачев родился в 1986 году в обычной многодетной семье, где у него было еще трое братьев и сестер. Однако, когда ему исполнилось два года, его отец трагически погиб. После утраты мужа мать Петра осознала, что не сможет самостоятельно воспитывать четверых детей, женщина решила отдать двоих из них в детский дом. В итоге выбор пал на двухлетнего Петра и его брата.