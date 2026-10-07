«Леди Гага курит в сторонке!»: 59-летняя Елена Воробей показала «концертный костюм для югов» — фото

07 октября 2026, 12:25

Юмористка Елена Воробей похвасталась фигурой в купальнике

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Актриса и юмористка Елена Воробей показала фигуру в купальнике и рассказала о прибавке в весе. Фотографией артистка поделилась в Instagram*.





Воробей продемонстрировала концертный костюм для спектакля «Мужчина с доставкой на дом». Для выступления она выбрала черный купальник с принтом в виде горошин и туфли на высоком каблуке с серебряными элементами.



Елена Воробей (Фото: Instagram*/vorobei_elena)



«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе… Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора кг на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась», — поделилась Елена.

«Леди Гага курит в сторонке!» — написал некий фанат.