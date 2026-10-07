«Леди Гага курит в сторонке!»: 59-летняя Елена Воробей показала «концертный костюм для югов» — фото
Юмористка Елена Воробей похвасталась фигурой в купальнике
Актриса и юмористка Елена Воробей показала фигуру в купальнике и рассказала о прибавке в весе. Фотографией артистка поделилась в Instagram*.
Воробей продемонстрировала концертный костюм для спектакля «Мужчина с доставкой на дом». Для выступления она выбрала черный купальник с принтом в виде горошин и туфли на высоком каблуке с серебряными элементами.
«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе… Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора кг на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я и не сопротивлялась», — поделилась Елена.Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Поклонники похвалили фигуру артистки, а среди комментаторов оказались певец Прохор Шаляпин, музыкант Наталия Власова, а также актеры Алика Смехова, Елена Захарова и Оскар Кучера.
«Леди Гага курит в сторонке!» — написал некий фанат.
Шаляпин назвал Воробей «отпадом», а Власова написала, что артистка выглядит «огонь». Другие подписчики также оставили ей многочисленные комплименты.