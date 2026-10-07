Оксана Самойлова выгуляла наряд за 2 млн рублей на Неделе моды в Париже
Бизнесвумен Оксана Самойлова стала одной из заметных персон на показе Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она появилась на мероприятии в полном сете от презентуемого бренда.
Образ получился эффектным и весьма дорогостоящим. Общая стоимость наряда и аксессуаров превысила 2 миллиона рублей, выяснило издание «Звездач».
Центральным элементом аутфита стало платье с открытыми плечами и отделкой из козьей шерсти — его цена составила 620 тысяч рублей. К наряду Оксана подобрала мюли на шпильке с декоративными бантами за 333 тысячи рублей.
Дополнили образ лаконичная кожаная сумка-хобо и выразительные аксессуары из латуни: серьги в форме глаза, колье‑чокер стоимостью 744 тысячи рублей и несколько колец — каждое из них обошлось минимум в 85 тысяч рублей. Самым «бюджетным» штрихом в ансамбле стали очки от Balenciaga (50 тысяч рублей).
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