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Оксана Самойлова выгуляла наряд за 2 млн рублей на Неделе моды в Париже

Оксана Самойлова потратила более 2 млн рублей на наряд для Недели моды в Париже
Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Бизнесвумен Оксана Самойлова стала одной из заметных персон на показе Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она появилась на мероприятии в полном сете от презентуемого бренда.



Образ получился эффектным и весьма дорогостоящим. Общая стоимость наряда и аксессуаров превысила 2 миллиона рублей, выяснило издание «Звездач».

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Центральным элементом аутфита стало платье с открытыми плечами и отделкой из козьей шерсти — его цена составила 620 тысяч рублей. К наряду Оксана подобрала мюли на шпильке с декоративными бантами за 333 тысячи рублей.

Дополнили образ лаконичная кожаная сумка-хобо и выразительные аксессуары из латуни: серьги в форме глаза, колье‑чокер стоимостью 744 тысячи рублей и несколько колец — каждое из них обошлось минимум в 85 тысяч рублей. Самым «бюджетным» штрихом в ансамбле стали очки от Balenciaga (50 тысяч рублей).
Александр Огарёв

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