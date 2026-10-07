Оксана Самойлова выгуляла наряд за 2 млн рублей на Неделе моды в Париже

07 октября 2026, 01:38

Оксана Самойлова потратила более 2 млн рублей на наряд для Недели моды в Париже

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Бизнесвумен Оксана Самойлова стала одной из заметных персон на показе Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Она появилась на мероприятии в полном сете от презентуемого бренда.