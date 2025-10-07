Успех в Голливуде и брак с официанткой: почему вокруг Игоря Жижикина столько разговоров и как он стал отцом вопреки диагнозу?
Игорь Жижикин — российский актер, который завоевал популярность как в родной стране, так и за ее пределами. Его карьера охватывает множество жанров, а личная жизнь полна интересных поворотов. В материале «Радио 1» мы рассмотрим ключевые моменты его карьеры и взгляды на киноиндустрию в России и США.
Ранние годы и начало карьеры Игоря ЖижикинаИгорь Жижикин родился 8 октября 1965 года в Москве. После службы в армии, где он познакомился с цирковыми артистами, юноша поступил в Московский областной государственный институт физической культуры. Вскоре Игорь начал свою карьеру в Московском государственном цирке.
Переезд в США и успех в ГолливудеВ 1989 году Жижикин уехал в США в составе группы Московского цирка. Он работал воздушным гимнастом в «Цирке дю солей» и играл роль Самсона в мюзикле «Юбилей». Его наиболее известная работа в Голливуде — роль полковника Довченко в блокбастере «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
Возвращение звезды «Мажора» в РоссиюВ 2001 году Игорь вернулся в Россию и дебютировал в отечественном кинематографе с такими проектами, как «Убойная сила» и «Спецназ по-русски». Он стал популярным благодаря ролям в фильмах «Вий», «Мажор» и «Бригада. Наследник».
Личная жизнь Жижикина: три брака и сынПервый брак Игоря с официанткой Брендой был заключен ради получения американского гражданства. Второй супругой стала танцовщица по имени Лиса, а третий брак с россиянкой Натальей длился 12 лет. После развода с ней, Игорь жил в гражданском браке с Любовью, с которой у него родился сын Лука.
«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».
Взгляды на киноиндустриюИгорь Жижикин отметил, что работа актера в России значительно отличается от американской системы. В США съемочный день длится восемь часов, а переработки оплачиваются дополнительно. Он также подчеркнул, что российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин.
«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — отметил Жижикин.Несмотря на это, Игорь по-прежнему считает Россию своей родиной.
«Россию люблю за ее разнообразие. Она прекрасная, разная и притягательная. Но Москва — самая любимая! Родной Ленинградский проспект всегда греет душу. Я здесь многих знаю, мы соседи, всегда видимся, здороваемся и общаемся. К тому же в сталинских домах живет множество народных и заслуженных артистов», — признался он.