07 октября 2025, 14:06

Игорь Жижикин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Игорь Жижикин — российский актер, который завоевал популярность как в родной стране, так и за ее пределами. Его карьера охватывает множество жанров, а личная жизнь полна интересных поворотов. В материале «Радио 1» мы рассмотрим ключевые моменты его карьеры и взгляды на киноиндустрию в России и США.





Содержание Ранние годы и начало карьеры Игоря Жижикина Переезд в США и успех в Голливуде Возвращение звезды «Мажора» в Россию Личная жизнь Жижикина: три брака и сын Взгляды на киноиндустрию Как сейчас живет Игорь Жижикин

Ранние годы и начало карьеры Игоря Жижикина

Переезд в США и успех в Голливуде

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya



Возвращение звезды «Мажора» в Россию

Личная жизнь Жижикина: три брака и сын

«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».

Взгляды на киноиндустрию

«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — отметил Жижикин.

Игорь Жижикин (Фото: кадр из фильма «Загляни ему в голову-2»)



«Россию люблю за ее разнообразие. Она прекрасная, разная и притягательная. Но Москва — самая любимая! Родной Ленинградский проспект всегда греет душу. Я здесь многих знаю, мы соседи, всегда видимся, здороваемся и общаемся. К тому же в сталинских домах живет множество народных и заслуженных артистов», — признался он.

Как сейчас живет Игорь Жижикин