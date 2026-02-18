Устроил стрельбу, попал в аварию и переехал в Китай: куда пропал Витас и как певец живет сейчас?
Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 47 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время — в материале «Радио 1».
Биография Витаса: детство и юностьНастоящее имя Витаса — Виталий Грачев. Он родился в 1979 году в Даугавпилсе (ныне Латвия). Однако долго там не жил — семья вскоре переехала в Одессу, где жил его дедушка.
Творчество окружало Витаса с детства: мать была художником-модельером и шила ему сценические костюмы, отец пел в ансамбле, а дедушка выступал в военном хоре.
«Он был моим первым учителем, подарил мне первый музыкальный инструмент: аккордеон. И с детства прививал мне чувство патриотизма. Патриотический дух во мне живёт и будет жить», — рассказывал Витас о дедушке.В школе Витас выделялся, чем вызывал неприязнь у сверстников, а учителя неоднократно грозились его отчислить за нестандартное поведение.
«Я вообще парень оригинальный. С самого раннего детства я ходил в школу в шляпе, темных очках, коротеньких черных штанишках и белых носках: а-ля Майкл Джексон. 4 раза меня пытались исключить из школы «за экстравагантное поведение». Потому что все дети приходили в класс в школьной форме, а я — в костюме Майкла Джексона», — рассказал музыкант в беседе с «АиФ».С шести лет он обучался игре на аккордеоне, позже освоил джазовый вокал и выступал в театре пластики с пародийными номерами.
Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)
Начало карьеры ВитасаВ 15 лет судьба свела его с продюсером Сергеем Пудовкиным, который увидел выступление Витаса в театре голосовой пародии и предложил ему переехать в Москву. Уже через неделю юноша оказался в столице.
«Уже 20 лет мы вместе с моим продюсером Сергеем Пудовкиным плывём в одной лодке, с любовью и по-дружески относимся друг к другу», — отметил певец в интервью 2019 года для «АиФ».Переломным моментом стал клип «Опера № 2». В нём Витас предстал в образе загадочного юноши-ихтиандра с жабрами на шее. Необычная манера исполнения и эксцентричный видеоряд сделали его звездой.
Ходили слухи, что певец перенёс операцию на связках или даже кастрацию, но Пудовкин объяснил его уникальный голос особым строением горла.
Витас (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)
Музыка Виталия ГрачеваВ 2002 году Витас и его продюсер вошли в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В это же время артист попробовал себя в моде, представив коллекцию женской одежды «Осенние сны». На волне успеха вышли его альбомы «Улыбнись», «Мама» и «Песни моей мамы», где он исполнил известные хиты, посвящённые матери, ушедшей из жизни в 2001 году. Артист тяжело переживал ее уход.
«Почти год он не мог ни работать, ни петь, ни тем более танцевать. Ему нужно было какое-то время для восстановления», — рассказал Пудовкин.Витас исполнял дуэты с известными музыкантами, среди которых Николай Гнатюк, Демис Руссос и Лучо Далла.
В 2004 году вышел его альбом «Поцелуй длиною в вечность», а вместе с ним произошла перемена в образе артиста. Витас отошёл от эксцентричного имиджа «мальчика-амфибии» и стал выглядеть более классически. Однако интерес публики к его персоне постепенно угасал, и к 2006 году его перестали транслировать на телевидении и радио. Это объяснялось тем, что в середине 2000-х Витас начал активное продвижение в Китае.
В 2018 году певец сообщил, что часто гастролирует в Китае, США, Бразилии и Мексике. В 2019 году он снова отправился в турне по США и Китаю, а также дал 40 концертов в России. В том же году вышел его альбом «Бит бомбит».
Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)
Личная жизнь Витаса
С 2006 года Витас состоит в браке со Светланой Гранковской. Они познакомились, когда он уже был известен: на тот момент ему было 19 лет, а ей — 15. Светлана уехала вместе с ним в Москву.
«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.У пары трое детей: дочь Алла (2008), сын Максим (2015) и младшая дочь Алиса (2021). Алла пошла по стопам отца и делает первые шаги в музыке — её записи певец публикует в соцсетях.
Скандалы с певцомВ 2018 году певец устроил стрельбу из стартового пистолета у себя дома в Барвихе. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривавшей до 15 суток ареста. Сам Витас объяснил инцидент тем, что просто отгонял птиц.
Витас (фото: РИА Новости / Андрей Стенин)
В октябре 2022 года СМИ сообщили, что в московском караоке-баре Витас напал на сотрудника Минтруда, в ходе конфликта распылив ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший получил химический ожог первой степени. Позже адвокат певца Сергей Жорин объяснил, что инцидент произошёл после того, как артист заступился за свою жену. В марте 2023 года уголовное дело было закрыто.
В мае 2023 года певец снова оказался в центре внимания. Анна Седокова рассказала, что во время гастролей стала свидетелем пикантной сцены с его участием. По её словам, после концерта прошла шумная вечеринка, а позднее её коллега ворвалась в гостиничный номер, сидя верхом на обнажённом Витасе.
Переезд Витаса в КитайПо словам продюсера Пудовкина, их продвижение в Китае было запланировано заранее. В начале 2000-х китайский музыкальный лейбл выразил желание выпустить альбом Витаса. После этого артист и его продюсер отправились в Тайбэй, где за три месяца альбом разошёлся тиражом в 10 миллионов экземпляров.
В конце 2004 года певец впервые появился на китайском телевидении, после чего его начали активно приглашать на съёмки. Витас даже участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В китайских музеях представлено более 200 его восковых фигур, а в 2011 году он был назван «Лучшим зарубежным артистом» по версии MTV Asia. В 2016 году он выпустил альбом «Made in China».
Фильмы с ВитасомВитас пробовал себя и в кино, особенно в Китае. В 2009 году он сыграл в историческом фильме «Мулан». Позже он появился в картинах «Создание партии» (2011) и «Стать известным за ночь» (2012).
Также он снялся в российско-китайском сериале «Последний секрет Мастера» и других кинопроектах.
Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)
Виталий Грачев на ТВВ 2014 году Витас принял участие в телепроекте «Точь-в-точь». Позже он появлялся и в следующих сезонах — в 2016 и 2018 годах. В том же 2018-м певец стал гостем программы «Вечерний Ургант».
Витас сейчасВ последние годы Витас почти не выступает в России: он не дает концертов и не появляется в музыкальных телешоу. Поклонники задаются вопросом, куда исчез артист, и переживают за него.
Уже несколько лет Витас живет между Россией и Китаем. У него есть дом недалеко от Шанхая, а его концертные туры регулярно проходят в крупнейших городах Китая.
«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказал Пудовкин.