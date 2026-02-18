18 февраля 2026, 10:32

Певец Витас (фото: РИА Новости / Андрей Александров)

Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 47 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Витаса: детство и юность Начало карьеры Витаса Музыка Виталия Грачева Личная жизнь Витаса Скандалы с певцом Переезд Витаса в Китай Фильмы с Витасом Виталий Грачев на ТВ Витас сейчас

Биография Витаса: детство и юность

«Он был моим первым учителем, подарил мне первый музыкальный инструмент: аккордеон. И с детства прививал мне чувство патриотизма. Патриотический дух во мне живёт и будет жить», — рассказывал Витас о дедушке.

«Я вообще парень оригинальный. С самого раннего детства я ходил в школу в шляпе, темных очках, коротеньких черных штанишках и белых носках: а-ля Майкл Джексон. 4 раза меня пытались исключить из школы «за экстравагантное поведение». Потому что все дети приходили в класс в школьной форме, а я — в костюме Майкла Джексона», — рассказал музыкант в беседе с «АиФ».

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Начало карьеры Витаса

«Уже 20 лет мы вместе с моим продюсером Сергеем Пудовкиным плывём в одной лодке, с любовью и по-дружески относимся друг к другу», — отметил певец в интервью 2019 года для «АиФ».

Витас (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Музыка Виталия Грачева

«Почти год он не мог ни работать, ни петь, ни тем более танцевать. Ему нужно было какое-то время для восстановления», — рассказал Пудовкин.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Личная жизнь Витаса

«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

Скандалы с певцом

Витас (фото: РИА Новости / Андрей Стенин)

Переезд Витаса в Китай

Фильмы с Витасом

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Виталий Грачев на ТВ

Витас сейчас

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказал Пудовкин.