Ирину Шейк засняли в горячем бикини в Майами — фото
Ирину Шейк засняли во время отдыха в США. Снимки появились на сайте Daily Mail.
14 февраля 40-летнюю супермодель заметили на пляже в Майами-Бич. На фото Шейк — в мокром миниатюрном черном бикини, кепке в тон и солнечных очках. Она вышла к воде с распущенными влажными волосами и без макияжа. Сообщается, что звезда проводила время вместе с восьмилетней дочерью Леей, но девочка в кадр папарацци не попала.
Неделей ранее Шейк стала лицом новой рекламной кампании Ermanno Scervino. На одном из кадров она позирует в черном бюстгальтере, наполовину расстегнутой рубашке и кожаной юбке, дополнив образ ремнем, сумкой, ожерельем и сабо на каблуке. Волосы модели собрали в гладкий пучок, а визажисты сделали выразительный макияж.
До этого знаменитость снялась голой в прозрачной простыне для популярного фотокалендаря.
