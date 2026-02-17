«Прятки заканчиваются»: Адвокат семьи Тиммы сделала заявление о суде с Седоковой
Суд назначил заседание по иску к Анне Седоковой на 2 марта
Хорошевский районный суд Москвы проведёт первое заседание по иску к Анне Седоковой 2 марта. Об этом сообщила адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова. Её слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
Защита истцов проинформировала о старте судебного производства. Гаврилова опубликовала пост в соцсетях, где подтвердила движение дела.
«Процесс официально пошёл! Вот так выглядит тот самый «тупик», о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону! Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис», — написала Маргарита.Напомним, что адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в мошенничестве с брачным договором. В связи с этим родные баскетболиста подали иск в суд, требуя отмены сделок и возврата половины стоимости реализованного имущества.