Утрата чувств к мужу, работа в ночном клубе, злоупотребление алкоголем и курением: Как живёт и выглядит Ольга Дибцева в свои 39
В жизни Ольги Дибцевой, которая 25 июня отметила свой 39-й день рождения, были как взлёты, так и падения. Она испытывала разочарования в себе и окружающих, но никогда не зацикливалась на обидах. Ольга приобрела популярность благодаря своим ролям в кино, включая «Холопа», однако за пределами съемочной площадки у неё разворачивалась совершенно другая история. Она сталкивалась с предательством и абьюзом, но при этом испытывала любовь и была любимой. Первый муж помог ей справиться с душевными страданиями, но это не сделало её счастливой с ним. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сложное детствоОльга Дибцева родилась 25 июня 1986 года в Ленинграде. Её отец был архитектором, а мама — преподавателем. Родители строго воспитывали Ольгу, стараясь привить ей семейные традиции. За девочкой часто присматривали бабушки, которые оказывали ей как любовь, так и жестокость: одна из них, пережившая блокаду, наказывала её за малейшие проступки, а другая запирала в шкафу, играя в лифт.
Несмотря на это, Ольга искренне любила обеих бабушек. Родители активно развивали дочку, заставляя читать сложные стихи и осмысливать их. Хотя детство Ольги было строгим, она не считает его несчастным.
Алкоголь, сигареты и отчисление из институтаК сожалению, родители Ольги не осознавали, что строгий подход может подавлять её личность; каждому, даже маленькому ребёнку, нужна свобода. В результате, она долгое время страдала от комплексов.
Ольга считала себя некрасивой и плохо одетой по сравнению с одноклассниками. Особенно тяжёлым для неё стал конфликт с учительницей литературы. Несмотря на свою любовь к предмету и успехи на конкурсах чтецов, Ольга подвергалась унижениям: её оскорбляли и даже бросали в неё учебники. Ещё более болезненно было то, что мама не поддержала её, а встала на сторону учительницы. Тогда Ольга восприняла это как предательство. В итоге она начала прогуливать школу и экспериментировать с алкоголем и сигаретами.
Мать всё же уговорила Ольгу поступить на факультет графического дизайна, надеясь, что учёба поможет ей остудить пыл. В конечном итоге её отчислили из института, после чего дома разразился скандал, и Ольга прекратила общение с родными.
Первые шаги в карьереОказавшись в восемнадцать лет без образования и поддержки, Ольга Дибцева начала работать официанткой в ночном клубе. Со временем она стала популярной среди посетителей и коллег, была повышена до хостес, а затем заняла пост директора клуба. Понимая необходимость высшего образования, Ольга обратилась за помощью к актрисе Ольге Кирсановой-Миропольской, которая готовила абитуриентов. Это решение оказалось судьбоносным, и Ольга поступила в ГИТИС на курс к Алексею Бородину.
Учёба была сложной: Ольга проводила дни в институте и возвращалась поздно, испытывая физическое и моральное истощение. Преподаватели выражали недовольство её подходом к игре, у неё возникли проблемы с отчислением. Конфликт с родителями также оставался нерешённым. Несмотря на запрет на съёмки для студентов, Ольга начала ходить на кастинги, стремясь развиваться как актриса. Её приглашали на небольшие проекты, каждый из них приближал её к мечте. В конечном итоге она получила свою первую значимую роль в сериале «Обручальное кольцо».
Личная жизньОльга Дибцева всегда была сдержанной в вопросах личной жизни и предпочитала обсуждать только свою работу. Однако за этой сдержанностью скрывались глубокие переживания, связанные с двумя мучительными романами в молодости.
Когда Ольге стало особенно тяжело, она обратилась за помощью к психотерапевту, где впервые встретила Романа Бочарова. В то время он был спокойным и деликатным, что не соответствовало её привычному представлению о страсти. Их пути разошлись, так как Ольга была занята учёбой и карьерой.
Спустя несколько лет они встретились снова на сеансе. Роман уже стал успешным IT-менеджером и более уверенным в себе. Постепенно между ними завязалось общение, Ольге было комфортно рядом с ним. Роман помог ей справиться с её внутренними проблемами, и когда он сделал ей предложение, она согласилась. В 2019 году у пары родилась дочь Серафима. После родов Ольга вернулась к работе, а Роман взял на себя заботу о семье. Появление дочери помогло Ольге примириться с родителями.
Несмотря на первоначальную гармонию, брак Ольги и Романа стал источником боли. Ольга старалась сохранить отношения, но со временем поняла, что чувств к мужу больше нет. Пара мучила друг друга, не желая признать очевидное, и в итоге Ольга решилась на развод.
Вторая любовьВ декабре 2023 года, на премьере второй части «Холопа», Ольга неожиданно подтвердила слухи о своей беременности, которую скрывала последние полгода. За это время в её жизни произошло много изменений: она снова вышла замуж и светилась от счастья. Их история началась в поезде, когда Ольга ехала из Москвы в Санкт-Петербург на похороны дяди, а Евгений возвращался домой из командировки. В тот момент они даже не познакомились.
Судьба свела их вновь, и на этот раз Евгений решился подойти к Ольге. Она была в процессе развода и чувствовала себя опустошённой, не желая думать о новых отношениях. Евгений проявил терпение и довольствовался дружбой, пока однажды Ольга не осознала, что не может представить свою жизнь без него. Вскоре они поженились.
Евгений не имел отношения к кино; он работал в строительном бизнесе. Несмотря на разные детства — её петербургское и его сибирское — они обнаружили множество общих интересов: схожий взгляд на жизнь, юмор, любимые песни и уважение к вере. 13 февраля 2024 года у них родилась дочь Василиса.