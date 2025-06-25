25 июня 2025, 16:42

Ольга Дибцева (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В жизни Ольги Дибцевой, которая 25 июня отметила свой 39-й день рождения, были как взлёты, так и падения. Она испытывала разочарования в себе и окружающих, но никогда не зацикливалась на обидах. Ольга приобрела популярность благодаря своим ролям в кино, включая «Холопа», однако за пределами съемочной площадки у неё разворачивалась совершенно другая история. Она сталкивалась с предательством и абьюзом, но при этом испытывала любовь и была любимой. Первый муж помог ей справиться с душевными страданиями, но это не сделало её счастливой с ним. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сложное детство Алкоголь, сигареты и отчисление из института Первые шаги в карьере Личная жизнь Вторая любовь Похудение с 90 кг

Сложное детство

Алкоголь, сигареты и отчисление из института

Ольга Дибцева (Фото: Telegram-канал @olga_dibtseva)



Первые шаги в карьере

Личная жизнь

Ольга Дибцева (Фото: Telegram-канал @olga_dibtseva)



Вторая любовь

Ольга Дибцева (Фото: Telegram-канал @olga_dibtseva)



Похудение с 90 кг