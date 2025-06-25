Винокур стал ответчиком в суде по иску мусорной компании
Владимир Винокур судится с мусорной компанией за 40 тысяч рублей
Владимир Винокур оказался в центре судебного разбирательства с компанией по вывозу мусора ООО «Экотехпром».
Как сообщает «Звездач», организация подала иск против культурного фонда артиста, требуя выплатить долг в размере 35 тысяч 344 рублей и пени, набежавшие на сумму 6 тысяч 31 рубль.
Причина спора — задолженность за вывоз мусора. Теперь судьбу «мусорного» вопроса решит суд. Отмечается, что это не первый раз, когда фонд Винокура оказывается вовлеченным в судебные тяжбы.
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