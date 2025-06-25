Григорий Лепс не взял юную невесту на вечеринку и станцевал с другой
Григорий Лепс появился без своей юной невесты Авроры Кибы на праздновании 35-летия певицы Анны Asti. На банкете исполнитель пригласил на медленный танец актрису Софью Эрнст. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».
Вечеринка по случаю юбилея состоялась в особняке на Волхонке. Гости придерживались дресс-кода «desserte rose», что переводится как дикая пустынная роза. Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста выбрала образ с прозрачной жилеткой, телесным топом и блестящим клатчем. Сама виновница торжества была в наряде с глубоким вырезом и открытой спиной.
Мероприятие посетили многие звезды, включая актера Сергея Бурунова и певца Филиппа Киркорова. Известно, что муж именинницы на празднике отсутствовал.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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