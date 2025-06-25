Григорий Лепс не взял юную невесту на вечеринку и станцевал с другой

25 июня 2025, 13:25

Григорий Лепс не взял юную невесту Аврору Кибу на день рождения Анны Asti

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @gvleps)

Григорий Лепс появился без своей юной невесты Авроры Кибы на праздновании 35-летия певицы Анны Asti. На банкете исполнитель пригласил на медленный танец актрису Софью Эрнст. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».