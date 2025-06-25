Концерты Jan Khalib'а в Москве за 10 млн рублей отменили
Два концерта казахстанского рэпера Jan Khalib'а (Бахтияра Мамедова) в Москве отменили, сообщил Телеграм-канал Mash.
Первое выступление планировалось на 10 июля в заведении Peach в Большом Саввинском переулке. На летних вечеринках там заявлены: Михаил Шуфутинский, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Любовь Успенская, A’Studio, группа «Моральный кодекс». На афише журналисты заметили и исполнителя хита «Сжигая дотла». Стоимость аренды стола составляла от 40 до 80 тысяч рублей.
Гонорар Бахтияра Мамедова достигал пяти миллионов рублей. В райдере артист указал еду, воду, сигареты, халяльное мясо и билеты для команды из Алматы, Анапы, Санкт-Петербурга и Белгорода.
Второе выступление, запланированное на 11 июля, должно было пройти на летнем фестивале. За него Jan Khalib мог получить еще пять миллионов рублей. Однако оба концерта отменили по «неизвестным причинам».
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