Концерты Jan Khalib'а в Москве за 10 млн рублей отменили

25 июня 2025, 14:44

Jan Khalib/ Бахтияр Мамедов (Фото: Инстаграм* @jankhalib)

Два концерта казахстанского рэпера Jan Khalib'а (Бахтияра Мамедова) в Москве отменили, сообщил Телеграм-канал Mash.