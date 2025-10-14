Увел жену у друга, увлекался наркотиками и высказался о России: Павлу Майкову 50 лет. Как сложилась судьба Пчелы из «Бригады»?
Российский актёр, театральный режиссёр и музыкант Павел Майков, прославившийся благодаря роли Виктора Пчёлкина (Пчелы) в культовом сериале «Бригада», 15 октября отмечает 50-летний юбилей. Сегодня артист известен не только своими работами в кино и театре, но и резонансными заявлениями о стране, культуре и обществе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Павла Майкова: ранние годы и происхождениеПавел Майков родился 15 октября 1975 года в Мытищах Московской области в семье водителя Сергея Сергутина и художницы по текстилю Анны Майковой. Род актёра имеет старинные дворянские корни — предком семьи был дьяк Андрей Майко, потомки которого внесли значительный вклад в русскую культуру. Среди них — православный святой Нил Сорский, поэты Аполлон Александрович и Аполлон Николаевич Майковы, а также живописец Николай Апполонович Майков. Бабушка актёра, Татьяна Павловна, также была художницей.
Родители будущего актера развелись, когда мальчику было три года. После этого он жил с матерью и рос в окружении женщин. Он вспоминает, что рос «маменьким сыночком».
Переезд в Киев и появление Анастасии СтоцкойКогда Павлу исполнилось пять лет, мать с сыном переехали в Киев. Там она познакомилась со своим будущим супругом — врачом-реаниматологом Александром Стоцким. Павел называл отчима «папой». Позднее в семье родилась дочь Анастасия, которая впоследствии стала известной певицей Анастасией Стоцкой. Актер признавался, что появление сестры его обрадовало.
«Раздражало только, когда мама заставляла меня сидеть с Настей, отнимая драгоценное время от гульни с друзьями. А по собственной воле я её с готовностью развлекал. В детстве мы дружили — оба шебутные, активные», — говорил он.
Хулиганское детство и первые увлеченияНесмотря на благородные корни, в школе будущий актёр отличался непростым характером. Учился плохо, нередко попадал в кабинет директора.
«Мы взрывали патроны на чердаке. Один раз, когда не было одного урока, мы шатались по школе, чердак был открыт, и мы туда по-тихому залезли. Все вынули свои патроны, набитые серой, выстроили вкруг и подожгли. Получилось так, что это чудо взорвалось над кабинетом химии, и там отлетел кусок штукатурки. Началась срочная эвакуация из школы. Нам тогда повезло, не засекли», — рассказывал он.Помимо школы, Павел занимался музыкой, боксом и вольной борьбой. Уже в подростковом возрасте решил, что станет актёром.
Обучение в ГИТИСе и первые ролиПосле окончания школы Майков вместе с матерью переехал в Москву. В театральное училище поступил не сразу — с третьей попытки, в 1994 году его приняли в ГИТИС.
«Думал, что взрослый, а теперь понимаю, что был абсолютный дурак. Просто пацан, который приехал из Киева в полной уверенности, что как только прочитаю свой текст, комиссия скажет: "Вы гениальны! Вам даже не надо учиться, а сразу на сцену — и вы будете знаменитым". Всё получилось наоборот. Мне сказали: "По вам, молодой человек, завод плачет"», — вспоминал он.
Учёба проходила бурно. Майков признавался, что в студенческие годы увлекался алкоголем, а позже перешел на наркотики.
«Лёгкие были. Марихуана. Я же учился в ГИТИСе! Хотя марихуану не считаю наркотиком. Любовь с трагедией», — говорил Павел.Во время учёбы работал в кукольном театре, а после выпуска в 1998 году начал карьеру в театре «Сфера».
Театральная карьера Павла МайковаВ 1999 году Майков прошёл кастинг в мюзикл «Метро», где играл одну из главных ролей. Вскоре его приняли в театр имени Моссовета, где он сыграл Симона Зилота в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», а затем — Соловья-разбойника в спектакле «Шиворот-навыворот».
Сотрудничество с театром продолжалось до 2005 года, после чего актёр стал играть преимущественно в антрепризных постановках. Позднее попробовал себя в режиссуре, поставив четыре спектакля:
- «Остаться в живых, или На плоту» (2008);
- «Две комнаты» (2009);
- «Внутри» (2012);
- «Изобретение вальса» (2015).
Павел Майков в сериале «Бригада»Свою главную известность Майков получил после выхода в 2002 году культового сериала «Бригада», где сыграл Виктора Пчёлкина по прозвищу Пчела. Проект принес актёру мгновенную популярность, но также стал для него испытанием. Майков рассказал, что его места — чтобы на доме, где он жил, висела мемориальная доска.
Позже он признал, что страдал от звёздной болезни. Спустя годы актер признавался, что жалеет о своем участии в проекте.
«Для меня, как актёра, сериал "Бригада" принёс пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил артист.
Карьера после «Бригады»После оглушительного успеха Майков играл преимущественно роли военных и полицейских: в проектах «Курсанты», «Игра на выбывание», «Солдаты», «Десант есть десант», «Синдром дракона» и других. В 2021 году он сыграл майора Павла Макарова в сериале «Девушки с Макаровым». В 2025 году вышел пятый сезон. Всего на счету артиста более 80 ролей в кино и на телевидении.
Личная жизнь Павла МайковаПервой женой Майкова стала актриса Екатерина Масловская, с которой он познакомился во время работы над мюзиклом «Метро». В 2001 году пара поженилась, а через два года у них родился сын Даниил. Актер признавался, что никогда не любил первую супругу.
«По инерции я и сошёлся с Катей Масловской, которая проявила ко мне интерес. Она затащила меня в ЗАГС. Это ведь Катя предложила пожениться, а я легкомысленно согласился. Шёл, куда вела кривая… Поначалу сам себя обманывал, что люблю свою жену, хотя друзья убеждали меня в обратном», — вспоминал Майков.Брак распался после того, как Павел влюбился в актрису Марию Саффо. На тот момент она была женой режиссёра Михаила Горевого. Кроме того, пары дружили семьями.
«Маша была крестной моего сына. Все это меня, конечно, сдерживало. Целых полтора года я молчал о своих чувствах», — рассказывал Павел.Артист заявил, что виноват перед первой женой, но он ни о чем не жалеет. После развода сын остался с отцом и второй женой. Даниил пошёл по творческим стопам семьи — интересуется музыкой и учился на звукорежиссёра.
Скандальные заявления и общественный резонансПавел Майков неоднократно становился героем громких скандалов из-за своих высказываний. Волна критики обрушилась на артиста после его слов о Дне Победы — святом для миллионов россиян празднике. В 2021 году в сети появилось видео, где он призвал отменить парады 9 Мая, заявив, что «не нужно пукать вверх народными деньгами» и «бряцать оружием».
Также он осуждал Владимира Соловьева, который, по его словам, «разжигает агрессию и межнациональную рознь».
«Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Мы – страна победившего быдла», — сказал актер.Также он назвал Россию «нищей страной» из-за закредитованности населения.