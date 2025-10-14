14 октября 2025, 15:10

Павел Майков (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Российский актёр, театральный режиссёр и музыкант Павел Майков, прославившийся благодаря роли Виктора Пчёлкина (Пчелы) в культовом сериале «Бригада», 15 октября отмечает 50-летний юбилей. Сегодня артист известен не только своими работами в кино и театре, но и резонансными заявлениями о стране, культуре и обществе. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Биография Павла Майкова: ранние годы и происхождение

Переезд в Киев и появление Анастасии Стоцкой

«Раздражало только, когда мама заставляла меня сидеть с Настей, отнимая драгоценное время от гульни с друзьями. А по собственной воле я её с готовностью развлекал. В детстве мы дружили — оба шебутные, активные», — говорил он.

Хулиганское детство и первые увлечения

«Мы взрывали патроны на чердаке. Один раз, когда не было одного урока, мы шатались по школе, чердак был открыт, и мы туда по-тихому залезли. Все вынули свои патроны, набитые серой, выстроили вкруг и подожгли. Получилось так, что это чудо взорвалось над кабинетом химии, и там отлетел кусок штукатурки. Началась срочная эвакуация из школы. Нам тогда повезло, не засекли», — рассказывал он.

Обучение в ГИТИСе и первые роли

«Думал, что взрослый, а теперь понимаю, что был абсолютный дурак. Просто пацан, который приехал из Киева в полной уверенности, что как только прочитаю свой текст, комиссия скажет: "Вы гениальны! Вам даже не надо учиться, а сразу на сцену — и вы будете знаменитым". Всё получилось наоборот. Мне сказали: "По вам, молодой человек, завод плачет"», — вспоминал он.

Павел Майков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)



«Лёгкие были. Марихуана. Я же учился в ГИТИСе! Хотя марихуану не считаю наркотиком. Любовь с трагедией», — говорил Павел.

Театральная карьера Павла Майкова

«Остаться в живых, или На плоту» (2008);

«Две комнаты» (2009);

«Внутри» (2012);

«Изобретение вальса» (2015).

Павел Майков в сериале «Бригада»

Павел Майков (фото: кадр из сериала «Бригада»)



«Для меня, как актёра, сериал "Бригада" принёс пользу — известность, а для общества, людей — вред. "Бригада" — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил артист.

Карьера после «Бригады»

Личная жизнь Павла Майкова

«По инерции я и сошёлся с Катей Масловской, которая проявила ко мне интерес. Она затащила меня в ЗАГС. Это ведь Катя предложила пожениться, а я легкомысленно согласился. Шёл, куда вела кривая… Поначалу сам себя обманывал, что люблю свою жену, хотя друзья убеждали меня в обратном», — вспоминал Майков.

«Маша была крестной моего сына. Все это меня, конечно, сдерживало. Целых полтора года я молчал о своих чувствах», — рассказывал Павел.

Павел Майков с супругой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Скандальные заявления и общественный резонанс

«Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь? Мы – страна победившего быдла», — сказал актер.

Павел Майков сегодня