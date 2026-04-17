Увел жену у своего учителя, но нашел счастье с другой: как звезда фильмов Гайдая Георгий Вицин жил на две семьи?
Георгий Михайлович Вицин — советский и российский актёр, работавший в театре, кино и озвучивании. Народный артист СССР. Широкую известность ему принесла роль Труса в гайдаевских комедиях «Операция "Ы"» и «Кавказская пленница». Отличался неповторимым комедийным даром, подарил голос почти 200 мультфильмам, а также запомнился зрителям по фильмам «Женитьба Бальзаминова» и «Джентльмены удачи». Мужчину всегда окружали женщины: на съемках, в театре, в жизни. Однажды, он даже увел жену у своего учителя. О биографии и личной жизни Георгия Вицина — в материале «Радио 1».
Биография Георгия Вицина: детство и юностьГеоргий Вицин появился на свет 18 апреля 1917 года в городе Териоки под Ленинградом. После смерти отца, который скончался от болезни вскоре после войны, воспитанием ребенка занималась мать, Мария Матвеевна.
Когда мальчику исполнилось восемь месяцев, семья перебралась в Москву. Там Мария Матвеевна устроилась билетёршей в Колонный зал Дома союзов и часто брала ребёнка с собой на работу. Когда мальчику было три года, мать решила отдать его в оздоровительный лагерь, но мест для детей его лет не оказалось. Тогда она поменяла сыну год рождения на 1918-й, и Георгия зачислили в лесную школу вместе с младшей группой.
В детстве Вицин отличался замкнутым характером и неуверенностью в себе. Стремясь преодолеть внутреннюю скованность, он записался в театральную студию. На сцене школьнику чаще всего доставались роли отрицательных персонажей, однако именно там у него сформировалась устойчивая любовь к актерскому ремеслу. После окончания школы Вицин принял решение поступать в училище Малого театра, однако преподаватели не увидели в нем потенциала и отчислили, мотивировав это «легкомысленным отношением к учебному процессу».
Тем не менее, это не остановило будущего артиста. Напротив, он лишь сильнее захотел связать свою жизнь с театром. Уже через год Георгий Вицин успешно поступил в театральное училище при Театре имени Вахтангова, однако спустя некоторое время перевелся в студию МХАТа, где продолжил обучение.
Первые роли Георгия Вицина в киноДебют Георгия Вицина в кино состоялся в 1945 году. Он исполнил эпизодическую роль в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!», однако это появление осталось практически незамеченным широкой аудиторией.
Переломный момент наступил в 1951 году после выхода фильма «Белинский». Вицин прошёл пробы на роль Николая Гоголя, несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны известных актеров. Режиссер Григорий Козинцев, обратив внимание на внешность артиста — худощавое телосложение и характерные черты лица — утвердил его на роль. После выхода картины на актера обратили внимание кинокритики.
Прорыв в карьере: «Запасной игрок» и первые главные ролиСпустя несколько лет Георгий Вицин отправился в Ленинград на пробы в фильм «Овод», однако режиссер отказал ему. Разочарованный артист собирался вернуться в Москву, но ситуация изменилась благодаря ассистенту режиссера Тимошенко. Тот предложил Вицину пройти пробы в картину «Запасной игрок».
Прослушивание оказалось успешным, и актер получил главную роль Васи Веснушкина. Фильм принес Вицину широкую известность, а режиссеры начали активно приглашать его в новые проекты.
Следующей заметной работой стала роль Константина Канарейкина в фильме «Она вас любит». Зрителям особенно запомнился эпизод с водными лыжами. Изначально актер не хотел выполнять опасный трюк, однако режиссер пошёл на хитрость: он отправил Вицину письмо якобы от поклонницы по имени Клава, которая мечтала увидеть, как артист уверенно мчится по воде. В итоге он согласился на такую опасность. Позже Вицин с иронией отметил, что имя «поклоннице» могли подобрать более правдоподобное.
Разнообразие ролей: от классики до научной фантастикиПосле успеха «Запасного игрока» Вицин активно снимался в кино. Он исполнил роль Ситникова в экранизации «Отцы и дети», сыграл ученого в фильме «Я был спутником Солнца», а также вновь вернулся к образу Николая Гоголя в картине «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Несмотря на разнообразие ролей, всесоюзную популярность актеру принесло сотрудничество с режиссером Леонидом Гайдаем.
Георгий Вицин и Леонид Гайдай: рождение культового триоПервое сотрудничество Георгия Вицина с Леонидом Гайдаем состоялось на съемках фильма «Жених с того света». Из-за цензурных ограничений картину значительно сократили, превратив её в короткометражную версию, которая не получила широкого проката. Однако режиссер высоко оценил актерскую игру Вицина и пригласил его в следующий проект.
«Я у Леонида Гайдая первый снимался из всей этой шайки Трус, Балбес и Бывалый. Это был фильм "Жених с того света". Там Ростислав Плятт играл и я. Он — главный бюрократ, я — его заместитель. Эту картину обозвали антисоветской. Ее обкорнали. Была большая комедия из 8 частей, осталось 4 части», — вспоминал Вицин.Идея создания знаменитого трио возникла у Гайдая после газетной заметки о браконьерах. Так появились персонажи Трус, Балбес и Бывалый, впервые представленные зрителям в фильме «Пес Барбос и необычный кросс» в 1961 году. Комедийные приключения героев быстро завоевали популярность, а сам Вицин, вместе с партнерами по площадке, стал одним из самых узнаваемых актеров страны.
«Операция "Ы"» и «Кавказская пленница»: пик популярности ВицинаВ 1964 году Леонид Гайдай убедил Вицина отказаться от участия в фильме Григория Козинцева «Гамлет», предложив ему роль в комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».
Позднее, во время подготовки к съемкам «Кавказской пленницы», Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов сначала отказались от участия. Актеры устали от постоянной эксплуатации образов Труса, Балбеса и Бывалого. Однако Гайдай сумел убедить их вернуться, разрешив импровизировать на площадке.
Именно благодаря импровизации появились многие запоминающиеся сцены. Вицин, в частности, предложил ряд комедийных находок, включая сцену с фразой «Чей туфля? А, мой!», а также эпизоды с реакцией на упавший платок и сцену с уколом, где шприц остаётся в кадре.
Закулисные конфликты и распад триоНесмотря на экранную гармонию, в реальной жизни отношения между актерами складывались напряженно. Из-за сложного характера Евгения Моргунова Георгий Вицин и Юрий Никулин старались минимизировать общение с ним вне съемочной площадки.
Именно конфликт с Моргуновым стал причиной распада трио. Во время монтажа «Кавказской пленницы» актер в нетрезвом состоянии пришёл в студию и позволил себе резкие высказывания в адрес режиссера. После реплики «Подумаешь, режиссер, тоже мне Феллини!» Леонид Гайдай принял решение прекратить сотрудничество с Моргуновым. Вслед за этим из его фильмов исчезли и персонажи Трус и Балбес, что поставило точку в истории культового комедийного трио.
Личная жизнь Георгия Вицина
Первая возлюбленная и разрыв отношений
Первое сильное чувство Георгий Вицин испытал во время обучения в театральном училище. Однажды к художественному руководителю актера Николаю Хмелеву пришла его супруга — актриса Надежда Тополева. Вицин сразу обратил на нее внимание и вскоре влюбился, несмотря на значительную разницу в возрасте — женщина была почти вдвое старше.
Чувства оказались взаимными. Надежда Тополева приняла решение уйти от мужа и начать отношения с начинающим актером. При этом сам Николай Хмелев не стал препятствовать их союзу и даже не мстил юноше за то, что тот увел его жену.
Георгий Вицин и Надежда Тополева прожили вместе около двадцати лет. За это время они не поженились и не стали родителями. Со временем отношения начали постепенно охлаждаться: Вицин хотел детей, но возлюбленная не смогла реализовать это желание.
Жизнь с Тамарой Мичуриной
В 1949 году в жизни Георгия Вицина произошли перемены. В подсобном помещении театра он познакомился с костюмером Тамарой. Эта встреча стала судьбоносной: актер быстро понял, что влюбился. Уже через четыре месяца после знакомства Вицин сделал ей предложение. Вскоре в семье родилась дочь Наталья, что стало для актера важным жизненным этапом и принесло ощущение семейного счастья.
Несмотря на новый брак, Георгий Вицин не прекратил общение с Надеждой Тополевой. К тому моменту актриса столкнулась с трудностями: ей было 50 лет, количество ролей сократилось, близких родственников не осталось, а состояние здоровья ухудшалось.
Актер жил на два дома. Вначале Тамара ревновала мужа, однако со временем она смогла принять Надежду Тополеву и построить с ней дружеские отношения. В результате женщина стала частью семьи Вицина.
Для дочери актера Натальи Тополева превратилась в близкого человека, которого она называла «тетей Надей». Девочка доверяла ей личные переживания, а квартира актрисы стала для нее вторым домом.
Георгий Вицин оставался для Надежды Тополевой единственной опорой. Когда она тяжело заболела, он помогал ей по хозяйству, приносил продукты, сопровождал к врачам, читал ей книги. После смерти Надежды Тополевой Георгий Вицин полностью сосредоточился на семье. Он сохранял верность супруге Тамаре до конца жизни, несмотря на внимание со стороны поклонниц.
«Если вы меня любите, просто оставьте в покое», — обращался он к ним.По словам дочери актера Натальи, чувства Вицина к Надежде Тополевой отличались особой глубиной и искренностью, которую, по её мнению, не каждому удается испытать даже за всю жизнь.
Последние годы Георгия Вицина: уход из публичности и смертьС возрастом Георгий Вицин стал меньше сниматься в кино. Последний раз он появился на экране в 1994 году в фильме «Хаги Траггер». После этого актер сосредоточился на работе в театре.
Позже Вицин передал дочери просторную квартиру в центре Москвы, а сам вместе с супругой переехал в более скромное жилье. В 1990-е годы он все реже появлялся на публике, прекратил общение с журналистами и выходил из дома в основном для прогулок и кормления голубей.
В одном из последних интервью актер критически высказывался о работе прессы, отмечая навязчивость журналистов и неуместные вопросы. Он также признавался, что с детства испытывал неприязнь к ситуациям, где требуется отвечать на чужие вопросы.
В октябре 2001 года Георгий Вицин выступил с концертом в Государственном театре киноактера. После мероприятия ему стало плохо. Артиста госпитализировали, однако спасти его не удалось. 22 октября 2001 года Георгий Вицин скончался в возрасте 84 лет.
Георгия Вицина похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. После его смерти спонсоры неоднократно предлагали его дочери установить на могиле роскошный памятник. Однако она всякий раз отказывалась, объясняя это тем, что ее отец всегда избегал пафоса, и скромное надгробие гораздо больше соответствует его характеру.