«Я лайкаю всех»: Даниэль Вегас высказался о критике фильма «Твоё сердце будет разбито»
Актёр Даниэль Вегас прокомментировал реакцию зрителей на свою новую работу в фильме «Твоё сердце будет разбито» по книге писательницы Анны Джейн. Об этом сообщает Super.
В разговоре с журналистами на площадке Московского международного кинофестиваля он отметил, что воспринимает критику спокойно и даже считает её частью успеха проекта.
По словам актёра, активное обсуждение в сети — это показатель того, что фильм «ушёл в люди». Особенно его радуют пародии и внимание зрителей, независимо от того, позитивные это отзывы или негативные.
«Это тоже показатель… Внимание — это же потрясающе», — отметил Вегас.Он также добавил, что считает свою работу в проекте успешной и ориентируется не только на отзывы в интернете, но и на личную обратную связь от поклонников.