«Я лайкаю всех»: Даниэль Вегас высказался о критике фильма «Твоё сердце будет разбито»

16 апреля 2026, 22:18

Актёр Даниэль Вегас ответил на хейт своей новой роли

Актёр Даниэль Вегас прокомментировал реакцию зрителей на свою новую работу в фильме «Твоё сердце будет разбито» по книге писательницы Анны Джейн. Об этом сообщает Super.





В разговоре с журналистами на площадке Московского международного кинофестиваля он отметил, что воспринимает критику спокойно и даже считает её частью успеха проекта.



По словам актёра, активное обсуждение в сети — это показатель того, что фильм «ушёл в люди». Особенно его радуют пародии и внимание зрителей, независимо от того, позитивные это отзывы или негативные.





«Это тоже показатель… Внимание — это же потрясающе», — отметил Вегас.