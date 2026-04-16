«Ты меня обижаешь»: Владимир Канухин о конфликте с Никитой Кологривым

Владимир Канухин рассказал о напряжении с Никитой Кологривым на съёмках

Никита Кологривый (Фото: Instagram* / @n.kologrivyy)

Актёр Владимир Канухин рассказал о непростых отношениях с коллегой Никитой Кологривым во время съёмок сериала «Комбинация».





В интервью изданию WomanHit актёр признался, что в начале работы почувствовал давление со стороны Кологривого и описал его как очень эмоционального и импульсивного человека. По словам Канухина, он решил напрямую обсудить ситуацию.





«Никит, ты меня обижаешь. Тебе смешно? Мне не очень. Если ты хочешь показать свой характер перед девочками, пожалуйста, не делай этого, используя меня», — пересказал актёр свой разговор с коллегой.