«Всегда рядом»: Волочкова показала мужчину, спасшего ее в день 50-летия — фото
Балерина Анастасия Волочкова показала мужчину, спасшего ее в день 50-летия
Анастасия Волочкова на этой неделе с размахом отметила 50-летие. Заслуженная артистка России устроила праздничное шоу 20 января в Театре на Цветном, а сегодня рассказала о неприятном эпизоде, случившемся уже после выступления.
По словам балерины, в тот вечер ей помог продюсер Левон. Знаменитость, известная также по песне «Слезы моих бывших», опубликовала совместное фото со спасителем, сделанное на мероприятии. Они позировали у афиши и сосредоточенно смотрели в сторону фотографа.
«Левон всегда рядом. В день моего юбилея Левон мне очень помог. И помог убежать от (тех людей — прим. ред.), которые меня преследовали», — поделилась Анастасия в соцсетях.
Продюсер давно поддерживает дружеские отношения с «королевой шпагатов». Еще в октябре прошлого года он делился в соцсетях снимком с Анастасией, лаконично подписав его: «Лучшая».
При этом на юбилей не приехали мама балерины Тамара Владимировна и ее единственная дочь Ариадна. Как утверждается, они заблокировали Волочкову в соцсетях и прекратили общение, однако на концерте артистке все же передали букет от них.
Среди гостей был и сценический партнер Волочковой Марчел Абаби — танцор, который, трижды отдыхал с ней на Мальдивах. Он также сделал откровенные заявления на тему личной жизни.
А вот Никита Джигурда на праздник не попал. Актер объяснил отсутствие тем, что супруга устроила скандал, и признался: Марина Анисина якобы пригрозила разводом из-за Волочковой.