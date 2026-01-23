«Всегда рядом»: Волочкова показала мужчину, спасшего ее в день 50-летия — фото

23 января 2026, 12:17

Балерина Анастасия Волочкова показала мужчину, спасшего ее в день 50-летия

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Анастасия Волочкова на этой неделе с размахом отметила 50-летие. Заслуженная артистка России устроила праздничное шоу 20 января в Театре на Цветном, а сегодня рассказала о неприятном эпизоде, случившемся уже после выступления.





По словам балерины, в тот вечер ей помог продюсер Левон. Знаменитость, известная также по песне «Слезы моих бывших», опубликовала совместное фото со спасителем, сделанное на мероприятии. Они позировали у афиши и сосредоточенно смотрели в сторону фотографа.





«Левон всегда рядом. В день моего юбилея Левон мне очень помог. И помог убежать от (тех людей — прим. ред.), которые меня преследовали», — поделилась Анастасия в соцсетях.